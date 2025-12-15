【全国天気】北日本と北陸地方で暴風や暴風雪・高波に警戒 北海道地方では大雪による交通障害に警戒を…積雪予想は何センチ？ 気象庁発表
北日本と北陸地方では１６日にかけて、暴風や暴風雪、高波に警戒してください。また、北海道地方では１５日は、大雪による交通障害に警戒し、高潮に厳重に警戒してください。
［気象概況］
前線を伴う低気圧が北海道地方付近にあって、急速に発達しながら北北東へ進んでいます。この低気圧周辺の北日本を中心に、非常に強い風が吹き、強い雪の降っている所があります。
低気圧は１５日は、千島近海へ進む見込みです。急速に発達する低気圧の影響で、北日本と北陸地方では１５日は大荒れとなるでしょう。
北日本と東日本では１５日は、非常に強い風が吹き、北日本では雪を伴って猛ふぶきとなる所があるでしょう。
１５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
北海道地方 ２５メートル （３５メートル）
東北地方 ２３メートル （３５メートル）
北陸地方 ２０メートル （３０メートル）
［波の予想］
北日本と北陸地方では１６日にかけて、大しけとなる所があるでしょう。
１５日に予想される波の高さ
北海道地方 ７メートル
東北地方 ６メートル
北陸地方 ６メートル うねりを伴う
１６日に予想される波の高さ
北海道地方 ６メートル
［雪の予想］
北海道地方では１５日は、警報級の大雪となる所があるでしょう。
１５日６時から１６日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
北海道地方 ４０センチ
［防災事項］
北日本と北陸地方では、暴風や暴風雪、高波に警戒してください。北海道地方では、大雪による交通障害に警戒し、なだれや着雪に注意してください。また、北海道地方では高潮にも厳重に警戒してください。