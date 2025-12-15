北日本と北陸地方では１６日にかけて、暴風や暴風雪、高波に警戒してください。また、北海道地方では１５日は、大雪による交通障害に警戒し、高潮に厳重に警戒してください。

［気象概況］

前線を伴う低気圧が北海道地方付近にあって、急速に発達しながら北北東へ進んでいます。この低気圧周辺の北日本を中心に、非常に強い風が吹き、強い雪の降っている所があります。

低気圧は１５日は、千島近海へ進む見込みです。急速に発達する低気圧の影響で、北日本と北陸地方では１５日は大荒れとなるでしょう。





［風の予想］北日本と東日本では１５日は、非常に強い風が吹き、北日本では雪を伴って猛ふぶきとなる所があるでしょう。１５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）北海道地方 ２５メートル （３５メートル）東北地方 ２３メートル （３５メートル）北陸地方 ２０メートル （３０メートル）［波の予想］北日本と北陸地方では１６日にかけて、大しけとなる所があるでしょう。１５日に予想される波の高さ北海道地方 ７メートル東北地方 ６メートル北陸地方 ６メートル うねりを伴う１６日に予想される波の高さ北海道地方 ６メートル

［雪の予想］



北海道地方では１５日は、警報級の大雪となる所があるでしょう。

１５日６時から１６日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ



［防災事項］

北日本と北陸地方では、暴風や暴風雪、高波に警戒してください。北海道地方では、大雪による交通障害に警戒し、なだれや着雪に注意してください。また、北海道地方では高潮にも厳重に警戒してください。