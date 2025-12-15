木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズを更新し、Aぇ! groupの末澤誠也との2ショットを公開。スーツ姿で並ぶ大人なオフショットが注目を集めている。

関連：【画像】木村拓哉のライブを見学したAぇ! groupの末澤誠也＆正門良規／木村拓哉＆末澤誠也のプライベートランチショット／『BABA嵐』に出演する木村拓哉＆末澤誠也

■『BABA嵐』の舞台裏で撮影された木村拓哉＆末澤誠也の貴重な2ショット

写真には、ブラックのストライプスーツに身を包んだ木村と、シックなブラックスーツ姿の末澤が並んで立つ姿が収められている。落ち着いた佇まいの中にも、自然体で近い距離感が感じられる印象的な1枚だ。

この2ショットは、相葉雅紀が番組ホストを務める『BABA抜き最弱王決定戦2026新春』（2026年1月3日放送／フジテレビ系）の現場で撮影されたもの。番組での共演をきっかけに実現したオフショットで、木村はストーリーズに「この間のBABA嵐の現場にて……」と添えて投稿している。

木村拓哉のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/

■“憧れの先輩”として木村拓哉の名前を挙げてきた末澤誠也。ライブ見学や一緒にランチも

末澤はこれまで、憧れの先輩として木村の名前を挙げてきたことで知られている。過去には正門良規とともに木村のライブを見学したこともあり、ランチをともにした際にはその様子を自身のInstagramで嬉しそうに報告していた。

今回の共演も、末澤にとって特別な時間となったことは間違いなさそうだ。

SNSでは「末澤家の家宝がまたひとつ」「マジで勝ち組オタクすぎる」「かわいい末澤誠也を引き出していただいた木村拓哉様には感謝しかない」「末澤くん後輩の顔しててすんごい好き」「誠也くん笑顔がほんと嬉しそう」「胸熱」「ふたりともかっこいい」など、多くの声が寄せられている。

■『BABA抜き最弱王決定戦2026新春』に出演する木村拓哉＆末澤誠也