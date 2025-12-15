Snow Manの佐久間大介が、自身のInstagramを更新。雑誌『Pen』の撮影でフランス・パリを訪れた際のオフショットを大量に公開した。

【写真】佐久間大介がパリで色っぽいキメキメショットからクレープもぐもぐカットまで披露①～④

■誰も座っていない椅子と肩を組むカットには「隣に座りたい」「彼氏感強すぎる」の声も殺到

佐久間は一枚一枚に説明を添えてオフショットを20枚も公開。

本投稿は、「リュクサンブール庭園での撮影」とコメント。ボルドーカラーの開襟シャツを腕まくりし、黒パンツを合わせたコーデで花を飾った彫刻の隣で佇む横顔ショットからスタート。スタイリッシュにキメていたかと思いきや、同じロケーションで無邪気な笑顔で遠くを指す「あ！遠くになんかある！」の写真のギャップにも注目。

隣の誰も座っていない椅子と肩を組み遠くを見つめる写真や、「キメキメ佐久間さん」と自ら添えた、椅子に座って脚を組み肘をつくキメポーズも。同じロケーションで「全てを手にした男のポーズ」と座りながら空を見上げ大きく手を広げるカットも披露。

さらに、椅子に座ってカメラを色っぽく見つめる姿や、目線を外したカットの7～9枚目は「このへんの写真」「選ぶのが」「むずかった」とのこと。ナチュラルな笑顔を見せた10枚目の真相は「現地の男の子がこっち見てたからちょっかい出した時」と綴られている。そして、11枚目では「そしたらめちゃくちゃ笑顔になったから佐久間もこの表情」と満面でサムズアップする様子も披露した。

続けて、「空が広い！！！！」と添えた椅子に座って青空を見つめる後ろ姿、「噴水も広い！！！！」と噴水を背にカメラをキリッと見つめる様子、「視線が遠い！！！！！」と噴水の前で遠くを見つめる姿、「クレープは美味い！！！」と目をまん丸に見開いてクレープをパクつく様子など、まるでストーリー仕立てのように説明と合わせて楽しめる写真も公開した。

さらに「公園の近くをお散歩」する路上ショットや、振り返りショットも公開されている。

SNSでは、「クレープもぐもぐかわいすぎる」「肩組まれてる隣の椅子に座りたい」「子どもにやさしいさっくんメロい」「彼氏感が強すぎる」「笑顔はかわいいのに大人シャツ姿は色っぽい」「説明わかりやすい」「オシャレなさっくんパリがお似合いです」などといったファンの声が続々と到着している。

■ヌフ橋から撮影された『Pen』オフショット

なお、佐久間は以前にも『Pen』のオフショットを公開している。

■ヴァンドーム広場などで撮影された『Pen』オフショット

■佐久間大介『Pen』表紙ビジュアル