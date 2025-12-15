山下美月が自身のInstagramを更新し、ポムポムプリンとの2ショットを公開した。

【写真】大好きなキャラクター・ポムポムプリンに笑顔で寄り添う山下美月

■ポムポムプリンのラジオ番組に山下美月がゲストとして出演

12月13日に放送されたニッポン放送『ポムポムプリンのオールナイトニッポン0（ZERO）』にゲスト出演した山下。

番組内で山下が披露したのは、身に着けている服やグッズの全てが私物という正真正銘のポムポムプリン推しであるということ。さらに、自宅にも箸や茶碗などたくさんのグッズを所持していることも明かした。また、「一日デートできるなら？」との質問には「お家デートがしたい」と回答する場面も。さらに一緒に”プリン体操”実践するなど、ポムポムプリンへの愛が爆発していた。

本投稿は「ポムポムプリン様、これからもだーいすき！」とコメント。耳付きカチューシャ、フード付きパーカー、ポシェットといったポムポムプリングッズを身に着けたブーツとミニスカート姿の山下の姿が。ポムポムプリンにピッタリ寄り添い（1枚目）、見せた笑顔が印象的だ。

続けて、小さいポムポムプリンを持った山下が、しゃがみこんでいる姿（2枚目）、しゃがんだままでのカメラ目線の2ショット（3枚目）も公開。

■Xにはポムポムプリンと手を繋いでお辞儀しているショットも

放送後、山下美月のSTAFF公式Xも更新され、山下がポムポムプリンと手を繋いでお辞儀しているショットも公開。

SNSには「お手手をギュッて握ってるの可愛い」「尊すぎる最高に可愛い」「可愛いが詰まり過ぎてる」といった声を見ることができる。

■番組放送前にもポムポムプリンコーデ姿を投稿「もちろん全て私服です」

番組放送前に山下は自身のInstagramにカチューシャやパーカーを着た姿を公開。

山下は、「幼い頃からポムポムプリンと人生を共に過ごしてきたのでまさかラジオでお話できる日が来るなんて…！オファーを頂けたのが、本当に夢のようです。興奮と感激で正直上手く話せるかは分かりませんが、師走を忙しく過ごす皆さんの癒しになりますように…!」と感激を綴った。さらに「もちろん全て私服です」とコメント。カチューシャ、フード付きパーカー、ポシェットを身につけ、手にポムポムプリンのクッキーを持って笑顔を披露した（1枚目）。

他に、目を閉じてピース（2枚目）、クッキーを口元に当てている姿（3枚目）も。