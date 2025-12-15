ETF売買動向＝15日前引け、ＴＰＸブル、ｉＦ４百が新高値 ETF売買動向＝15日前引け、ＴＰＸブル、ｉＦ４百が新高値

15日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比30.2％減の1665億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.9％減の1182億円だった。



個別ではグローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ブルームバーグ日本株高配当 <354A> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＮＹダウ３０ <2088> 、ＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> 、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> など54銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が3.78％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は6.98％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は4.50％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> は4.48％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は4.28％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> は3.55％安と大幅に下落した。



日経平均株価が744円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金757億1600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均832億200万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が84億1000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が77億6600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が76億1400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が61億4300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が55億6500万円の売買代金となった。



