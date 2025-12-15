　15日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比30.2％減の1665億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.9％減の1182億円だった。

　個別ではグローバルＸ　メタルビジネス－日本株式 <2646> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ブルームバーグ日本株高配当 <354A> 、ＮＺＡＭ　上場投信　ＮＹダウ３０ <2088> 、ＮＥＸＴ　商社・卸売 <1629> 、グローバルＸ　銀行　高配当－日本株式 <315A> など54銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ベア　ＥＴＮ <2037> 、ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債　７－１０ <2091> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> など6銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　産業用金属 <1686> が3.78％高と大幅な上昇。

　一方、グローバルＸ　ウラニウムビジネス　ＥＴＦ <224A> は6.98％安、ｉシェアーズ　ＡＩ　グローバル・イノベーション <408A> は4.50％安、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　Ｓ＆Ｐ　５００　半導体 <346A> は4.48％安、グローバルＸ　半導体　ＥＴＦ <2243> は4.28％安、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> は3.55％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が744円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金757億1600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均832億200万円を下回った。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が84億1000万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が77億6600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が76億1400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が61億4300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が55億6500万円の売買代金となった。

