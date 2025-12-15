東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、地域新聞社、クラシコがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、地域新聞社、クラシコがS高

15日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数337、値下がり銘柄数220と、値上がりが優勢だった。



個別では地域新聞社<2164>、クラシコ<442A>がストップ高。かっこ<4166>、松屋アールアンドディ<7317>、ＳＢＩインシュアランスグループ<7326>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>、スリー・ディー・マトリックス<7777>など6銘柄は年初来高値を更新。Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、Ａｉロボティクス<247A>、スマレジ<4431>、ククレブ・アドバイザーズ<276A>、クリアル<2998>は値上がり率上位に買われた。



一方、ツクルバ<2978>、ミラタップ<3187>、ブッキングリゾート<324A>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、モルフォ<3653>など19銘柄が年初来安値を更新。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＢＲＡＮＵ<460A>、グリーンモンスター<157A>、カルナバイオサイエンス<4572>、アクアライン<6173>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

