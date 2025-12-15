ETF売買代金ランキング＝15日前引け
15日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 75716 -37.6 42740
２. <1357> 日経Ｄインバ 8410 -58.3 5917
３. <1321> 野村日経平均 7766 -23.5 52000
４. <1458> 楽天Ｗブル 7614 -5.8 50710
５. <1542> 純銀信託 6209 69.4 28900
６. <1540> 純金信託 6156 46.3 20565
７. <1579> 日経ブル２ 6143 -54.2 459.8
８. <1360> 日経ベア２ 5565 -36.7 145.3
９. <1306> 野村東証指数 3519 -16.5 3585.0
10. <1568> ＴＰＸブル 1834 -55.7 717.4
11. <2036> 金先物Ｗブル 1607 25.4 177700
12. <1545> 野村ナスＨ無 1409 157.1 39710
13. <1459> 楽天Ｗベア 1376 -6.1 238
14. <1329> ｉＳ日経 1366 -6.8 5212
15. <1398> ＳＭＤリート 1203 -20.7 2035.5
16. <1615> 野村東証銀行 1156 2.6 530.0
17. <2644> ＧＸ半導日株 1148 -68.4 2474
18. <1655> ｉＳ米国株 1120 -22.0 768.8
19. <1489> 日経高配５０ 1025 -19.1 2847
20. <1308> 上場東証指数 1008 25.2 3541
21. <1328> 野村金連動 1002 51.6 16060
22. <1326> ＳＰＤＲ 866 42.2 61890
23. <314A> ｉＳゴールド 800 5.4 319.1
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 785 -46.6 65560
25. <1320> ｉＦ日経年１ 753 -33.4 51800
26. <435A> ｉＦ日本配当 744 495.2 2220
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 716 -35.0 2143.5
28. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 696 141.7 1086
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 665 -6.3 2330
30. <1330> 上場日経平均 640 -17.1 52070
31. <1475> ｉＳＴＰＸ 630 -14.9 353.0
32. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 582 138.5 148
33. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 569 25.3 10755
34. <1541> 純プラ信託 567 31.9 8116
35. <2244> ＧＸＵテック 553 36.9 3089
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 541 34.6 30570
37. <1346> ＭＸ２２５ 493 3.8 52060
38. <200A> 野村日半導 482 37.3 2288
39. <2559> ＭＸ全世界株 475 16.7 25800
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 455 137.0 59130
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 434 -54.5 592.4
42. <380A> ＧＸ中国テク 383 5371.4 1154
43. <1358> 上場日経２倍 345 -59.3 80990
44. <1671> ＷＴＩ原油 320 -25.8 2951
45. <2243> ＧＸ半導体 319 6.3 2618
46. <2631> ＭＸナスダク 296 187.4 28100
47. <1348> ＭＸトピクス 273 72.8 3569
48. <1473> Ｏｎｅトピ 263 67.5 3503.0
49. <1571> 日経インバ 263 27.1 419
50. <2516> 東証グロース 248 72.2 522.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
