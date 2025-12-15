　15日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 75716　　 -37.6　　　 42740
２. <1357> 日経Ｄインバ　　　8410　　 -58.3　　　　5917
３. <1321> 野村日経平均　　　7766　　 -23.5　　　 52000
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7614　　　-5.8　　　 50710
５. <1542> 純銀信託　　　　　6209　　　69.4　　　 28900
６. <1540> 純金信託　　　　　6156　　　46.3　　　 20565
７. <1579> 日経ブル２　　　　6143　　 -54.2　　　 459.8
８. <1360> 日経ベア２　　　　5565　　 -36.7　　　 145.3
９. <1306> 野村東証指数　　　3519　　 -16.5　　　3585.0
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　1834　　 -55.7　　　 717.4
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　1607　　　25.4　　　177700
12. <1545> 野村ナスＨ無　　　1409　　 157.1　　　 39710
13. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1376　　　-6.1　　　　 238
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　1366　　　-6.8　　　　5212
15. <1398> ＳＭＤリート　　　1203　　 -20.7　　　2035.5
16. <1615> 野村東証銀行　　　1156　　　 2.6　　　 530.0
17. <2644> ＧＸ半導日株　　　1148　　 -68.4　　　　2474
18. <1655> ｉＳ米国株　　　　1120　　 -22.0　　　 768.8
19. <1489> 日経高配５０　　　1025　　 -19.1　　　　2847
20. <1308> 上場東証指数　　　1008　　　25.2　　　　3541
21. <1328> 野村金連動　　　　1002　　　51.6　　　 16060
22. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 866　　　42.2　　　 61890
23. <314A> ｉＳゴールド　　　 800　　　 5.4　　　 319.1
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 785　　 -46.6　　　 65560
25. <1320> ｉＦ日経年１　　　 753　　 -33.4　　　 51800
26. <435A> ｉＦ日本配当　　　 744　　 495.2　　　　2220
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 716　　 -35.0　　　2143.5
28. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 696　　 141.7　　　　1086
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 665　　　-6.3　　　　2330
30. <1330> 上場日経平均　　　 640　　 -17.1　　　 52070
31. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 630　　 -14.9　　　 353.0
32. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 582　　 138.5　　　　 148
33. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 569　　　25.3　　　 10755
34. <1541> 純プラ信託　　　　 567　　　31.9　　　　8116
35. <2244> ＧＸＵテック　　　 553　　　36.9　　　　3089
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 541　　　34.6　　　 30570
37. <1346> ＭＸ２２５　　　　 493　　　 3.8　　　 52060
38. <200A> 野村日半導　　　　 482　　　37.3　　　　2288
39. <2559> ＭＸ全世界株　　　 475　　　16.7　　　 25800
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 455　　 137.0　　　 59130
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 434　　 -54.5　　　 592.4
42. <380A> ＧＸ中国テク　　　 383　　5371.4　　　　1154
43. <1358> 上場日経２倍　　　 345　　 -59.3　　　 80990
44. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 320　　 -25.8　　　　2951
45. <2243> ＧＸ半導体　　　　 319　　　 6.3　　　　2618
46. <2631> ＭＸナスダク　　　 296　　 187.4　　　 28100
47. <1348> ＭＸトピクス　　　 273　　　72.8　　　　3569
48. <1473> Ｏｎｅトピ　　　　 263　　　67.5　　　3503.0
49. <1571> 日経インバ　　　　 263　　　27.1　　　　 419
50. <2516> 東証グロース　　　 248　　　72.2　　　 522.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース