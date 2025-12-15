【ジャカルタ＝作田総輝、カイロ＝西田道成】オーストラリア最大都市シドニーのボンダイビーチで１４日午後７時（日本時間午後５時）前、２人組の男による銃乱射事件が発生した。

地元警察によると、１５人が死亡し、約４０人が負傷した。容疑者の１人は死亡し、もう１人は重傷を負い、拘束された。現場周辺ではユダヤ教の行事が開かれており、警察はユダヤ系住民を狙ったテロと断定し、捜査している。

在シドニー日本総領事館によると、これまでに日本人が被害に遭ったとの情報は入っていないという。

現場はシドニー中心部から東に約８キロの観光名所としても有名なビーチ。当時、ユダヤ教の祭り「ハヌカ」に合わせた行事が開かれ、多くの人が集まっていたという。豪公共放送ＡＢＣの映像には、黒い服を着た男が橋の上から銃を撃つ様子が収められている。

アンソニー・アルバニージー首相は１５日の記者会見で「反ユダヤ主義によるテロ行為だ」との見解を示した。「反ユダヤ主義の根絶のために必要なことは何でも行う」と述べた。

警察当局の発表によると、容疑者２人は親子で、５０歳の父親が死亡し、２４歳の息子が拘束された。現場では爆発物も見つかっており、警察が犯行の動機などを調べている。

一方、イスラエルのギデオン・サール外相は１４日、Ｘ（旧ツイッター）に「（事件は）豪州の街頭で吹き荒れた反ユダヤ主義の結果だ。豪政府は正気を取り戻さなければならない」と投稿した。豪外相と電話会談し、「断固たる措置」を講じるよう求めたことも明らかにした。

豪州では、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃が始まった２０２３年１０月以降、ユダヤ系住民が暮らす地域で、礼拝所や飲食店を狙った放火事件などが相次いでいる。