“投資家”桐谷さん、新たな株買いファン注目「リターンが楽しみですね」「ナンピンの基準ある？」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が11日、自身のXを更新。新たな株を買い現在の保有銘柄を明かすと、ネット上で話題となっている。
【写真】気になる銘柄！桐谷さんが大量に買った株
定期的に保有銘柄を発表している桐谷さんは「平均株価とTOPIXは史上最高値圏にありますが、個別では上場来安値をつける銘柄も」と市場を分析。
続けて「10日は上場来安値をつけた ラクサス、ハピネス・アンド・ディ、セルソース、インバウンドと、年初来安値をつけたAnd Doを買いました。ハピネス〜とAnd〜はナンピン買い。安い時に買い、数年後の上昇に期待します」と伝えた。
これにファンは「これは心強い！」「今こそ、長期目線の積み上げが効いてきそうです。数年後のリターンが楽しみですね」「桐谷さんはナンピンするときの基準とかあるんでしょうか？」などと反応している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
