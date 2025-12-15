芸人・俳優・クリエイターなどマルチに活動するゆりやんレトリィバァさんが15日、「株式会社アルク 新戦略発表会」に登壇しました。



【写真を見る】【 ゆりやんレトリィバァ 】 米・ロサンゼルスで病院トラブル 「何やったん あの注射…」 海外に拠点移し１年 英語スコアは「履歴書に書ける最低レベル」

AI英語学習アプリ「Santaアルク」の新CMに出演しているゆりやんさん。

アプリの名称にちなみ、CMと同じ青いサンタコスチュームを着て元気に歩いて登場。冒頭から報道陣を圧倒させました。

アメリカ・ロサンゼルスに拠点を移して早１年。

言語について“う〜ん・・・英語の面では難しくて…自分では楽しくやってるつもりなんですけど、実際に生活するとなったら全然英語が聞き取れないやってときも多々ありまして。聞き取れないときに「え？何て仰いましたか？」とか聞くのもカッコつけちゃって…全部分かったフリをして「YES！YES！YES！YES！YES！」って言っちゃうんですよ…”と反省しきり。

そんななか、先日“おなかが痛くなって病院に行ったんですけど、医師が言ってることが全然分からなかったんです。「YES！YES！YES！YES！」って言ったら、気付いたらお尻に注射打たれてました…（笑）”とロサンゼルスでの病院トラブルを明かすと会場からは驚きの声が。“何やったんあの注射…でも元気になりました！”と笑顔を浮かべました。





AI英語学習アプリで診断したゆりやんさんの「TOEICの予想スコア」は６６０点。

これは「履歴書に書ける最低レベル、海外旅行で困らないレベル」だと説明されると、パァッと笑顔を浮かべ“やったー！スティーブン・スピルバーグ？聞こえてるー？やったー！嬉しいです”と呼びかけました。

さらに、司会者から７００点代は「英語での仕事が可能」、８００点代は「複雑な会話に対応できる」、さらに９００点以上は「ネイティブレベル」だと説明されると“ネイティブスピーカーレベルになりたいです！”と宣言。

“９００点！スティーブン・スピルバーグ！お願い！待っててくださーい！”と叫び、世界を舞台に活躍し続ける決意を新たにしていました。





【担当：芸能情報ステーション】