¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È£Ç£Ð¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡Û³ý¸¶Íªµª¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±°Ì¤ÇºÇ½ª·èÀï¤Ø¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡þ£±°Ì¡¡³ý¸¶Íªµª¡Ê£³£¸¡á²¬»³¡Ë£³Ç¯Ï¢Â³£¸²óÌÜ
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÎ×¤à¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤»þ¤È°¤¤»þ¤Ï£µ£°¡ó¡¢£µ£°¡ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢Ëè·î¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÍ¥½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ó£ÇÍ¥¾¡¤Ê¤·¤Ç¾Þ¶â¥È¥Ã¥×¡£¡Ö¤É¤³¤Ç²Ô¤¤¤À¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êº£Ç¯¤Î³ý¸¶¤Ïà¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Èá¤Ë¾Þ¶â¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡££±£¸Í¥½Ð£¶£Ö¡£¤½¤Î¤¦¤Á£Ó£Ç¤Ç¤Ï£³Í¥½Ð¡¢£Çµ¤Ç¤Ï£·Í¥½Ð£²£Ö¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î°ú¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¸¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î°ú¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤Îà³ä¤êÀÚ¤êá¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë½»Ç·¹¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Öº£Ç¯¤Ï°ìÅÙ¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¶ËÃ¼¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áö¤ë¤«Á´Á³Áö¤é¤Ê¤¤¤«¡£ÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¹Ô¤±¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¥±¥í¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢·èÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡ª¡×