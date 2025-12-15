バイエルン伊藤洋輝が今季初スタメン

ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンは現地時間12月14日にブンデスリーガ第14節でマインツと対戦。

長期離脱から復帰したDF伊藤洋輝が今季初スタメンを飾り、現地メディアも「完全復活への第一歩」と注目している。

2度にわたる中足骨骨折の離脱で加入1年目だった昨季の大半を欠場した伊藤。手術とリハビリを経て11月に戦線復帰を果たした。バイエルンでの先発出場は今年3月のボーフム戦以来およそ9か月ぶりとなる。

対戦相手のマインツではMF佐野海舟とMF川崎颯太が揃って先発。日本人対決も実現した試合は2-2で引き分けに終わった。

ドイツメディア「Absolut Fussball」は伊藤について「今年最後のホームゲームで長い負傷離脱を乗り越え、ドイツ王者の先発に復帰した」とレポート。「今回の先発復帰は、完全復活への新たな第一歩だ」と伝えていた。

韓国代表DFキム・ミンジェとのセンターバックコンビとして先発した伊藤は左サイドバックもこなすマルチロールなDF。この第一歩からさらなる飛躍が期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）