大岩剛監督率いるU-22日本代表

日本サッカー協会（JFA）は12月15日、「IBARAKINextGenerationCup2025」に臨むU-22日本代表メンバー27名を発表した。

大岩剛監督が率いるU-22日本代表は12月21日から27日にかけて茨城県のケーズデンキスタジアム水戸で行われる同大会に参戦する。24日にU-21関東大学選抜との準決勝に臨む予定で、27日には3位決定戦または決勝を戦う。

発表されたメンバーには、海外組としてMF碇明日麻（ハノーファー96／ドイツ）と、FW道脇豊（SKベフェレン／ベルギー）の2人が選出された。また、GKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）やMF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）ら、Jリーグですでに活躍している選手が多数選ばれている。

他にも横浜F・マリノスへの内定が発表されているDF関富貫太（桐蔭横浜⼤）など大学生も8人選出されている。なお、全日本大学サッカー選手権大会に出場している選手は、遅れてチームに合流する予定となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）