『ばけばけ』“トキ”高石あかり、住職の提案に隠しきれない興奮 視聴者ほっこり「怪談好きがダダ漏れ」「表情最高」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「カイダン、ネガイマス。」（第56回）が15日に放送され、トキ（高石）が寺の住職（伊武雅刀）からの提案に静かに歓喜すると、ネット上には「顔に出てるよww」「怪談好きがダダ漏れ」「表情最高」といった声が寄せられた。
【写真】明日の『ばけばけ』 怪談好きを告白するか迷うトキ（高石あかり）
ヘブン（トミー・バストウ）は連日、金縛りにあっていた。トキはヘブンにお払いを勧めるが日本語ではなかなか伝わらない。肝心の錦織（吉沢亮）も、ヘブンを避けて迎えに来ないためトキは成す術がなかった。
数日後、出勤前の錦織を訪ねたトキ。錦織から聞いたお祓いの英語の説明をトキが伝えるとヘブンは興味津々。トキは、ヘブンと錦織の代わりに通訳を頼まれた正木（日高由起刀）とお祓いにでかける。
寺に到着すると早速、住職からお祓いを受けるヘブン。正木と並んで、後ろからお払いを見守るトキだったが、目の前で繰り広げられる儀式に興味津々。目を輝かせながら「すごい…」とつぶやいてしまう。
お祓いが終わると、ヘブンは正木を通じて住職に感謝を伝えつつ、寺の雰囲気を称賛。これに住職は「せっかく気に入っていただけたなら、面白い話を聞いていただけませんかの？」と切り出すと「我が寺に伝わる…怪談がございまして」と告げる。
“怪談”と聞いたトキは思わず「えっ!?」と声を上げる。一方、正木から怪談とは日本の幽霊の話だと聞かされたヘブンは笑顔で「ゼヒ、ネガイマス！」と頭を下げる。
怪談が聞けることを静かに喜びながら頭を下げるトキ。住職が「なら、墓地の方へ…」と案内しようとすると、トキの興奮は最高潮へ。彼女が声を出さずに笑顔で喜びを噛みしめる様子が映し出されると、ネット上には「楽しんでるのが顔に出てるよww」「ワクワクが隠しきれてない！」「怪談好きがダダ漏れしている」「墓地で、って聞いた時の表情最高」「反応がかわいすぎだろ（笑）」などの反響が寄せられていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
