優里が、 2026年1月13日よりスタートする竹内涼真主演のテレビ朝日系ドラマ『再会〜Silent Truth〜』の主題歌に新曲「世界が終わりました」が起用されたことを発表した。優里がドラマ主題歌を担当するの「ベテルギウス」以来、約4年ぶりとなる。

ドラマ『再会〜Silent Truth〜』は、横関大の江戸川乱歩賞受賞作『再会』原作のこの冬一番切ないヒューマンラブミステリー。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した飛奈淳一ら4人の同級生の宿命的な再会から始まる。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手・岩本万季子と再会するのだが…。あろうことか、彼女は新たに発生した殺人事件の容疑者。犯行に使われたのは、あの日埋めたはずの拳銃だった――。そんな「大切な人を想う気持ち」が「思いがけない真実」につながっていく物語になっている。

新曲「世界が終わりました」は、「この世界の全て 森羅万象よりも君が大事だって事」と歌う、ただ一つ守りたいものがあるとするとそれは何か？という問いと想いを込めた、壮大なミディアムロックに仕上がったとのこと。ドラマの主人公やその友人が、いろいろな過去を持ちながら何かを探し、求め生きていく姿とその先の未来に寄り添った、優里新境地のラブソングになっているという。

◾️優里 コメント

『世界が終わりました』は、ただ一つ守りたいものがあるとするとそれは何か？という問いから考え始めた曲です。ドラマ「再会〜Silent Truth〜」のお話をいただいた時に、僕が歌いたいと思っていたことと同じ想いを感じて、そこから一気に完成させました。主人公やその友人がそれぞれ色々な過去を持ちながら、何かを探し、求め生きていく。この曲がその先にある未来に寄り添い、ドラマ「再会〜Silent Truth〜」と一緒に歩んでいく曲になったら嬉しいです。

◾️竹内涼真（飛奈淳一・役）コメント

今回、主題歌が優里さんと聞いて、とても嬉しかったです。以前一度お会いしたことがあったので、これも何かの巡り合わせなのかなと、ひとりで喜んでいました。

曲を聴かせて頂き、心の奥底をぎゅっと掴まれるような感覚になりました。辛い時や全てを失って、もう終わりにしたい気持ちになった時でも、人はどこかで最後に愛を求めるんだろうなと考えさせられる歌詞とメロディーでした。そして今回のドラマ『再会〜Silent Truth〜』にも凄くリンクしていると思います。中でも「森羅万象」という言葉がとても印象的で、どんな困難にぶつかっても全てに意味があって、それは幸せへ向かうためなんだと、背中を押してくれるフレーズでした。僕が演じる役は精神的にとてもきつい役ですが、この歌を聴きながら一生懸命ゴールへ進んで行きたいです。

◾️峰島あゆみ（テレビ朝日プロデューサー）コメント

容疑者として再会した幼なじみたちの、“大切な人を守りたい”という想いが物語を動かしていくので、その感情に寄り添いながらも物語に力を与えてくれる曲を、とお願いしました。“君のそばにいるよ”という優しい楽曲を想像していたのですが、『世界が終わりました』は、さらに、孤独や痛み、自分の生と向き合う曲で、ぐいっと心を持っていかれてしまいました。物語の “大切な人を守りたい”という矢印と、楽曲の “君がいるから自分がいられる”という矢印が交わって物語にさらに深いうねりが生まれたように感じています。これから始まる『再会』を、優里さんの『世界が終わりました』とともに紡いでいけることをとてもうれしく思います！

■＜YUURI ASIA TOUR 2025 〜 前回のアリーナツアーは即完したけど、これ以上の規模ではもう出来ないと思うよ? 流石に今後これ以上の規模のツアーは出来ないと思う､､､。つまりそう考えると、ある意味、捉え方によっては最後のツアーと言っても過言ではないかもしれない…絶対遊びに来てくれよな!!?! 〜＞ 2025年

12月16日（火）大阪・大阪城ホール（開場17:30 / 開演19:00）

12月17日（水）大阪・大阪城ホール（開場17:30 / 開演19:00）

12月20日（土）神奈川・Kアリーナ横浜（開場16:30 / 開演18:00）

12月21日（日）神奈川・Kアリーナ横浜（開場15:30 / 開演17:00）

12月27日（土）沖縄・沖縄コンベンションセンター 展示棟（開場17:00 /開演18:00）

12月28日（日）沖縄・沖縄コンベンションセンター 展示棟（開場16:00 /開演17:00） ◆チケット料⾦ : 指定席 : 9,000円（税込）/ ゆーりんちの席 12,500円（税込）

※ ゆーりんちの席はファンクラブ「ゆーりんち」メンバー限定のお席となります。

※ 年齢制限 : 4歳未満⼊場無料、但しお席が必要な場合チケットが必要となります。

※ 枚数制限 : FC & オフィシャル先⾏時 2枚 /⼀般先⾏、発売⽇以降 4枚

※ 海外公演のチケットは各国プロモーター側での販売となりますので、オフィシャルホームページ等をご確認ください。 主催 : 日本国内、海外プロモーター各社

協⼒ : Sony Music Labels / BEAT SEEKER MUSIC / 優⾥ちゃんねる

企画 : かくれんぼレコード

制作 : iTONY ENTERTAINMENT

◾️ドラマ『再会〜Silent Truth〜』 ©テレビ朝日 ▼放送情報

毎週放送後、『再会』が世界の視聴者と新たに出会う――Netflixでの世界配信が決定！『再会〜Silent Truth〜』は毎週、放送直後からTVer・ABEMAで無料見逃し配信、TELASA（テラサ）では見放題配信がスタート。さらに、Netflixでの世界配信も決定しました！ 国内および海外（190以上の国と地域）において、放送後の24時から配信がスタートします。宿命的な再会から始まる物語が、より多くの視聴者との新たな出会いを求め、世界へ――。この冬一番切ないヒューマンラブストーリーが、国境を越えて人々の心を揺り動かします。 ▼キャスト

竹内涼真、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知、北香那、段田安則、江口のりこ ほか ▼スタッフ

（原作） 横関 大 『再会』（講談社文庫） 第56回江戸川乱歩賞 受賞作

（脚本） 橋部 敦子

（音楽） 得田 真裕

（エグゼクティブプロデューサー） 内山 聖子（テレビ朝日）

（プロデューサー） 峰島 あゆみ（テレビ朝日）、中込 卓也（テレビ朝）

山田 勇人（ザ・ワークス）、多湖 亮太（ザ・ワークス）

大垣 一穂（ザ・ワークス）、角田 正子（ザ・ワークス）

（監督） 深川 栄洋、山本 大輔

（制作協力） ザ・ワークス

（制作著作） テレビ朝日 ▼第1話（1月13日放送） あらすじ

あの日、俺たち４人は罪を犯した。犯した罪を、未来につながることのないタイムカプセルに封印した――。かつて仲良し４人組だった飛奈淳一（竹内涼真）、岩本万季子（井上真央）、清原圭介（瀬戸康史）、佐久間直人（渡辺大知）は、小学６年生の時に《誰にも言えない秘密》を共有。その後、地元を離れた淳一は仲間たちと一度も会うことがないまま大人になり、いつしか23年の月日が経っていた。そんなある日、今や刑事となった淳一は故郷の三ツ葉警察署に異動。だが、依然として仲間と再会することはなく、至って平穏な街で職務に従事していた。 一方、淳一の初恋の相手でもある万季子は、圭介と結婚するも離婚。地元で美容室を営みながら、一人息子の正樹（三浦綺羅）を懸命に育てていた。ところが、名門中学への推薦入学が決まったばかりの正樹が、スーパーで万引き！ しかも、直人の兄で、店長を務める佐久間秀之（小柳友）は万季子を呼び出し、警察への通報をちらつかせながら、多額の金銭を要求し…!! そんな中、事態は思わぬ方向へ進んでいく。あろうことか、秀之が何者かに射殺される事件が発生したのだ！ 淳一はすぐさま、三ツ葉署の署長・小杉房則（段田安則）が指揮する特別捜査本部に参加。県警捜査一課の刑事・南良理香子（江口のりこ）とバディを組み、捜査を開始するのだが…。 ▼公式アカウント

