ENHYPENが、2026年1月16日午後2時に7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』をリリースすることを発表した。

このアルバムは、ENHYPENにとって約6カ月ぶりの新譜であり、「罪」をモチーフとした新シリーズ「THE SIN」の幕開けを告げる作品だという。所属レーベルのBELIFT LABは、「ENHYPENのアルバムの根幹となる『ヴァンパイア社会』で罪とされている絶対的タブーを扱う」と紹介した。

愛を守るために逃避を選んだヴァンパイアの恋人の物語が予告された。愛する人をヴァンパイアにしたいという欲望を歌った前作『DESIRE : UNLEASH』から続く、興味深いストーリーになりそうだ。

ENHYPENはこれまで、ダークファンタジーの世界観をベースにしたしっかりとしたアルバム叙事を構築してきた。新しい世界の境界線に立った少年たちが、運命の相手である「君」に出会い、愛と犠牲、欲望の中で危機を乗り越えながら成熟していく旅路を描いているとのこと。

アルバムの予約販売は本日午前11時から開始され、リリース当日の午後8時にソウル城北区・高麗大学ファジョン体育館でファンショーケースを開催する。このファンショーケースは、オンラインでも生中継される予定だ。