TVアニメ「暗殺教室」のグッズが当たる、セガ ラッキーくじオンラインが発売。

TVアニメの10周年を記念した豪華賞品がゲットできるセガ ラッキーくじが、オンラインで楽しめます☆

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ「暗殺教室」

くじ販売期間：2025年12月12日(金)11:00〜2026年2月24日(火)23:59

価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

TVアニメ「暗殺教室」の10周年にぴったりな、賞品やぬいぐるみマスコットなどをラインナップしたセガ ラッキーくじオンライン TVアニメ「暗殺教室」が登場。

「殺せんせー」になりきれるS賞「殺せんせーブランケット」や、卒業アルバムをイメージしたA賞「コレクションファイル」などのグッズが展開されます。

B賞「卒業証書入れ風ケース」や、C賞「ぬいぐるみマスコット」など、バラエティに富んだグッズのラインナップ。

さらに、くじを累計10回引くたびに、好きなキャラクターを選んで「カード」がもらえるマストバイキャンペーンも実施されます。

S賞：殺せんせーブランケット

S賞は「殺せんせー」の姿が目を引くブランケット。

ひんやりする季節に使える、実用的なキャラクターグッズです☆

A賞：コレクションファイル

カードやステッカーなどを収納できる「コレクションファイル」は、A賞の賞品。

タイトルと「殺せんせー」の顔をあしらい、アルバムのような高級感あるデザインです！

B賞：卒業証書入れ風ケース

B賞はユニークなグッズ「卒業証書入れ風ケース」

筒状のケースフタ部分にも「殺せんせー」のお顔が入っています☆

C賞：ぬいぐるみマスコット

種類：全11種

C賞には「ぬいぐるみマスコット」を全11種展開。

特徴をとらえたデフォルメデザインのぬいぐるみマスコットが揃っています。

D賞：ボールペン

種類：全10種

全10種の「ボールペン」はD賞の賞品。

軸部分にキャラクターイラストをあしらい、チャームも付いています！

3年E組賞：ステッカーセット

種類：全28種

「殺せんせー」のクラス・3年E組にちなんだ賞には「ステッカーセット」をラインナップ。

多彩なキャラクターたちが表現された、全28種の展開です☆

F賞：ステッカーセット

種類：全10種

F賞の「ステッカーセット」は、作中シーンを切り取ったデザイン。

印象的なシーンやお気に入りキャラクターの姿をコレクションできます！

マストバイキャンペーン：カード

種類：全28種

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ「暗殺教室」では、くじを10回引くたびにカードがもらえる「マストバイキャンペーン」を開催。

全28種のカードから、好きなものを選んでもらえます☆

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ「暗殺教室」は、2025年12月12日〜2026年2月24日まで販売です☆

©松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025

※実際の賞品とは異なる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

