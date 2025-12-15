ザ・リッツ・カールトン日光の「ザ・バー」に、ベジタリアン対応の新たなバーメニューとして「AFURI共作 日光 豆乳担々麺」が登場。

豆乳と昆布のまろやかな旨味に、栃木県産食材の豊かな滋味とAFURIの技が紡ぐ、新たな味わいの麺メニューが提供されます！

ザ・リッツ・カールトン日光「ザ・バー」AFURI共作 日光 豆乳担々麺

提供期間：2025年12月1日（月）より本格的に提供開始

提供時間：4:00 p.m.〜11:00 p.m.（ラストオーダー 10:00 p.m.）

価格：6,800円（税・サ込）

場所：ザ・バー

問い合わせ：0288-25-5776

「ザ・リッツ・カールトン日光」が、AFURIとの共作メニュー第2弾「AFURI共作 日光豆乳担々麺」を開発し、ホテル1階の「ザ・バー」にて本格的に提供をスタート。

栃木県の豊かな食材を活かし、栃木県に誇れる至高の一品を届けたいという想いで開発された、新しい麺メニューです☆

ラーメンブランド「AFURI」は、神奈川県丹沢山系の東端に位置する大山(通称・阿夫利山)由来の清らかな水でスープを仕込んでいることから命名されました。

厳選した素材の旨味を丁寧に抽出して仕込んだ、正統派淡麗系の黄金色のスープが特長です！

爽やかな柚子の香りや炙りチャーシューなど、唯一無二の味わいと世界観で、世界中のラーメン愛好家を魅了しています。

今回提供を開始する「AFURI共作 日光豆乳担々麺」は、2023年より展開しているAFURIとのコラボレーション第2弾。

第1弾「AFURI共作 栃木 柚子塩らーめん」はウイスキーやカクテルとあわせても楽しめる、すっきりとした柚子の味わいと、上品な風味に歯切れが良く食べやすい麺が特徴です☆

一口ごとに数多くのゲストを惹きつけ、ホテルの滞在中に必ず一度は食べたいと反響があるほど、ザ・リッツ・カールトン日光を象徴する一品へと成長しました！

コラボ第2弾となる「AFURI共作 日光豆乳担々麺」は、自然との共生と栃木県産食材の奥深い魅力をすべてのゲストに届けしたいとの想いで試行錯誤を繰り返した逸品。

100％植物由来で濃厚かつ、圧倒的な味わいと香りが魅力です☆

清らかな水や、厳選素材の旨みを大切にするAFURIとの丁寧に仕上げた、まさに特別な担々麺。

日光市産のやさしい味わいの豆乳と昆布を合わせた濃厚スープに、AFURI特製の「真空手もみ麺」が相性抜群で、ザ・リッツ・カールトン日光でしか味わえない一皿です。

味覚だけでなく視覚からも栃木県を楽しめるよう、益子焼の陶芸家と料理人によるオリジナルブランド「GENDO」のアーティスト・松崎健氏による特注の器を使用。

時間とともにとろみが増し、さらに濃厚に変化してゆく豆乳スープに、別添えのフレッシュな栃木県産野菜やゆばをディップして楽しめます！

また、昆布だしを追加することで優しい味わいにするなど、好みに合わせた調節も可能。

ディナー後のシメや好みのドリンク片手に過ごすバータイムに味わいたい、さまざまなスタイルやシーンで楽しめます☆

淡雪のようにとろける濃厚なスープ

日光市産の豆乳と昆布を合わせたやさしいスープは、淡雪のようにとろける、濃厚な美味しさ。

新鮮な野菜や生姜をはじめ、塩こうじを重ねた特製味噌や三種の厳選唐辛子を丁寧に加え、心地よい痺れと奥深い味わいに仕上げられています。

また、別添えの昆布だしで、味わいの変化も楽しめます！

特製の麺

特徴の異なる2種の国産小麦に加え、デュラム粉や栄養価の高い全粒粉を配合した特製麺。

真空ミキサーで練り上げ、手もみ処方を施したAFURI特製の「真空手もみ麺」は、つるつる・モチモチの食感が濃厚スープとよく絡み、上品に調和します☆

具

器には栃木県産の韮・金胡麻・白美人葱・ナッツ・七味を盛り、別添えのお皿には青梗菜など栃木県産の色鮮やかな野菜と湯葉をトッピング。

とろりと柔らかい豆腐のような食感に変化する、濃厚豆乳スープとともに味わうことができます。

薬味

味わいのアクセントとなる薬味もこだわりのセレクト。

日光のたまり漬けに、山椒・塩・エゴマオイル・特製辣油が用意されています。

益子焼の器

器は、人間国宝・島岡達三氏に師事した松崎健氏が率い、益子焼の本質を未来につなぐ若手作家たちが料理人と連携してオリジナルの器を製作するブランド「GENDO」による特注。

シンプルながらも重厚感を感じる器たちが、ラーメンの美しさを引き立てます。

AFURI 代表取締役社長 中村比呂人氏 コメント

このたび、第一弾に続き、再びザ・リッツ・カールトン日光の皆さまと共に一杯を創り上げる機会をいただけたことを、大変光栄に思います。

多くのお客様から温かい反響をいただいたことは、私たちにとって大きな励みとなりました。

AFURIは創業以来、ラーメンという一杯の中に、“美味しさ”と共に、“選択肢”と“自由さ”を宿すことを大切にしてきました。

食文化の多様性が広がる中で、「ヴィーガン」という選択肢もその延長線上にあります。

今回ご用意した「日光 豆乳担々麺」には、これまで培ってきた技術と知見を余すことなく注ぎ込みました。

完全植物由来でありながら、味わいに妥協することなく、誰にとっても美味しいと感じていただける一杯を目指しています。

奥日光の自然に抱かれたこの地で過ごす時間は、日常の延長ではなく、特別な体験そのものです。

そんな滞在に寄り添い、心をほどく瞬間を演出できる一杯となれましたら、これほど嬉しいことはありません。

どうぞ存分に、お楽しみください。

ザ・リッツ・カールトン日光 総料理長 中村健介氏 コメント

今回のコラボレーションは、単なる新メニューの開発ではなく、私たちが日光という土地に向き合い、素材と対話しながら、何度も試行錯誤を重ねて辿り着いた “一つの作品” です。

AFURIの皆さまは、水や素材、製法に対する哲学が非常に深く、私たちの料理に対する姿勢と通じるものがありました。

互いのこだわりと視点を重ね合う過程は、まさに職人同士の共作そのものでした。

このラーメンは、栃木県の自然、風土、そして生産者の思いを、できる限りやさしく、そして真っすぐに表現したいという想いから、植物由来の素材のみで仕上げています。

素材が持つ本来の香りや旨みを最大限引き出すことで、シンプルながらも奥深い味わいとなりました。

ひと口ごとに、日光の空気や景色、そしてこの土地の豊かさを感じていただけましたら幸いです。

AFURIとのコラボレーション第2弾は、植物由来で濃厚かつ、圧倒的な味わいと香りの担々麺。

ザ・リッツ・カールトン日光「ザ・バー」の「AFURI共作 日光 豆乳担々麺」は、2025年12月1日より本格的に提供開始です☆

