フリーきっぷやメダルも登場！ディズニーリゾートライン「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スタンプラリー
ディズニーリゾートラインが、東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」と連動したスタンプラリーを開催。
イベントの世界観を楽しめる華やかなデザインのフリーきっぷや、コレクター心をくすぐるスーベニアメダルもあわせて登場します。
ディズニーリゾートライン「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スタンプラリー
開催期間：2026年1月13日(火)〜2026年3月2日(月)
開催場所：ディズニーリゾートライン全駅
※ディズニーリゾートラインの始発〜終電まで
東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインで期間限定のイベントがスタート。
東京ディズニーランドで開催される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」をテーマにした、ポップでキュートなスタンプラリーです。
4つの駅を巡り、合計8種類のスタンプをすべて集めることで素敵なイラストが完成します。
スタンプカード
参加当日に有効な利用開始後のフリーきっぷをステーションキャストに提示することで、スタンプカードを受け取れます。
各駅に設置された2種類ずつ、合計8種類のスタンプを重ねて押していく仕様です。
全てのスタンプを重ねることで、ミニーマウスが大好きなものでいっぱいの世界が描かれた特別な絵柄が浮かび上がります。
フリーきっぷ（磁気タイプ）
イベント期間中、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」デザインのフリーきっぷが各駅の自動券売機で販売されます。
シンデレラ城を背景に、大きなリボンやハートが散りばめられたキュートなデザインです。
スタンプラリーへの参加には利用開始後のフリーきっぷが必要となるため、イベントを楽しむための必須アイテムとなります。
フリーきっぷ（二次元コードタイプ）
大きなハートのフレームから覗くミニーマウスが印象的なデザインのフリーきっぷです。
ピンクを基調としたキラキラとした背景が、イベントのワクワク感を高めてくれます。
手にするだけで気分が上がる、かわいらしいデザインです。
スーベニアメダル（スマイル）
ディズニーリゾートラインの各駅には、イベント限定デザインのスーベニアメダルも登場。
両手を広げて無邪気な笑顔を見せるミニーマウスのデザインです。
スーベニアメダル（サイド）
横顔が愛らしいミニーマウスのデザインのメダルです。
リボンやドレスのドット柄など、細部まで可愛らしく表現されています。
スーベニアメダル（ハート）
ハートを手に持ち、チャーミングにウインクをするミニーマウスのデザインです。
背景に散りばめられた星やハートが、ポップな雰囲気を演出しています。
見ているだけでハッピーな気持ちになれるような、遊び心あふれる一枚です。
スーベニアメダル（ポーズ）
手を組んでうっとりとした表情を浮かべるミニーマウスのデザインです。
4種類それぞれ異なる表情やポーズが楽しめるため、全種類集めたくなるラインナップとなっています。
東京ディズニーランドのイベントと合わせて楽しみたい、ディズニーリゾートラインだけの特別な企画。
フリーきっぷを片手に各駅を巡り、ミニーマウスのキュートな世界観を存分に満喫できます。
ディズニーリゾートライン「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スタンプラリーの紹介でした。
©Disney
