英語教育と経済支援が充実！下妻市「子育て支援策」

茨城県下妻市は、子育て世代の移住・定住促進を目的とした包括的な子育て支援策を展開しています。

妊娠期から就学前まで切れ目のないサポート体制を構築し、市独自の上乗せ支援や英語教育の充実により、安心して子どもを育てられる環境づくりを推進しています。

下妻市「子育て支援策」

実施自治体：茨城県下妻市

主な支援内容：経済的支援、保育料軽減、医療費助成、英語教育の推進など

人口：41,107人(2025年10月1日現在)

アクセス：東京から約60km圏(つくばエクスプレス・常磐自動車道等利用)

「住み続けたい子育て支援のまち しもつま」を掲げる下妻市が、医療・教育・経済の3つの柱を軸とした支援策を強化しています。

国の制度に加え、市独自の予算を投じた手厚い助成やサービスを提供し、共働き世帯を含む子育て家庭の負担軽減を図っています。

自然豊かな環境と都心への良好なアクセスを活かし、のびのびとした子育てライフを実現できるまちとしての魅力が高まっています。

最大15万円の給付と医療費の実質無償化

特筆すべきは、妊娠から出産に至るまでの手厚い経済的支援です。

国の出産・子育て応援交付金10万円に加え、市独自の「出産祝金」5万円を支給し、合計15万円のサポートを受けられます。

また、妊産婦および未就学児の医療費については、マル福制度に市独自の助成を上乗せし、自己負担分を実質無償化しています。

保育料に関しても県内上位の軽減率を実現しており、第2子は半額、第3子以降は無償化とするなど、多子世帯にも優しい制度設計です。

「英語教育のまち」としての先進的な取り組み

下妻市では「英語教育のまちづくり」を推進し、幼児期から国際感覚を養うカリキュラムが充実しています。

公立幼稚園・保育園での外国人講師派遣や、全小中学校へのALT配置により、生きた英語に触れる機会を創出。

中学生の英語検定料補助や、小中学生向けの英語キャンプ、オンライン国際交流など、将来の可能性を広げる多様なプログラムが用意されています。

自然と利便性が融合した住環境

筑波山を望む豊かな自然と、東京から約60km圏という利便性が共存している点も大きな魅力です。

市内には「砂沼」をはじめとする憩いの場があり、高品質な農産物が手に入る道の駅などの施設も充実しています。

都市機能と自然のバランスが取れた環境で、家族の笑顔あふれる生活を送ることができます。

経済的な安心と教育の質を両立させ、子育て世代を強力にバックアップする下妻市の取り組みに注目です。

これから移住や定住を考える家庭にとって、有力な選択肢となる支援体制が整っています。

茨城県下妻市「子育て支援策」の紹介でした。

