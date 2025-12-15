山東省済南市で試験中の自動運転レベル４のバス車内。（１１月４日撮影、徳州＝新華社記者／蕭海川）

【新華社済南12月15日】中国山東省済南市でバス運転手として22年のキャリアを持つ丁平順（てい・へいじゅん）さんは現在、自動運転レベル4のバス最後列のモニタリング席に座り、タブレット端末を手に、車内のディスプレーにリアルタイムで表示される変化する道路状況を目で追う役割を担っている。「一般のバスの運転手から自動運転バスのセーフティードライバーへの転身はかなり独特の感じがする」と語る丁さんの現状は、人工知能（AI）の波が中国の製造業を席巻し、伝統的な生産モデルや職業エコシステムを大きく変えつつあることを鮮明に映し出している。

丁さんと自動運転バスは、「中国製造」がハイエンド化、スマート化へ突き進む力強い勢いを体現している。中国企業が生産したこの自動運転レベル4のバスは、全長5.5メートル、レーダー18基とカメラ10台を搭載し、信号機に対応した通行、車線変更、障害物回避など一連の複雑な操作を自律的に行うことができる。

山東省徳州市臨邑（りんゆう）県にある蘭剣智能科技の「植物工場」。（１１月１８日撮影、徳州＝新華社記者／蕭海川）

丁さんは「テスト開始以来、この車は素晴らしいパフォーマンスを見せている。障害物に出くわすと、自律的に判断して回避したり、停車して待ったりする」と話し、自身の役割が「運転」から「監督」と「体験」に変化したことで、AI技術が伝統的職種をいかにアップグレードし、可能性を与えるかを肌で感じている。

さらに深遠な変革は、AIが伝統的な産業の研究開発ロジックを覆しつつある点にある。

山東省徳州市臨邑（りんゆう）県にある蘭剣智能科技の「植物工場」。（１１月１８日撮影、徳州＝新華社記者／蕭海川）

中国鉄道車両大手、中国中車（CRRC）傘下の中車青島四方機車車両（中車四方）の関係責任者は、エンジニアが高速列車の急速な発展の中で蓄積された膨大なデータを活用し、ニューラル演算子などコアアルゴリズムを用いて動車組（動力分散式列車）の空力性能インテリジェントシミュレーション大規模モデルを訓練したと説明。これにより大量の試行錯誤と長いサイクルに依存した従来の研究開発モデルが変革され、高速列車の空力シミュレーション計算は「日単位」から「秒単位」へと向上したという。

自動運転バスに充電する自動充電ロボットアーム。（１１月４日撮影、徳州＝新華社記者／蕭海川）

済南市を走る自動運転バスのセーフティードライバーの斬新な視点から、青島の工場でAIと協働するエンジニアまで、また「スマート化改造・デジタル化転換」によって一新された中国各地の生産ラインまで、AIは強力なエンパワーメント効果により、中国の製造業に深く体系的な変革をもたらしている。（記者/王凱、蕭海川）