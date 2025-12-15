横須賀の海岸を歩いていると沖合に浮かぶ島が見える。遠目から見ても緑深い木々が生い茂るその島は東京湾で唯一存在する自然島「猿島」だ。

うみかぜ公園から見た猿島

対岸にあたるうみかぜ公園で釣りをしていると必ず視界に入ってくるため、存在は知っていたが釣り場としては未知であり、何が釣れるのか気になっていた。

そこで今回は東京湾に浮かぶ猿島は一体どんな島なのか、また何が釣れるのか？ 実際に島に渡り、調査したいと思う。

◆◆◆

無人島「猿島」に向けて出発

猿島へは三笠公園から船で渡島できる。9時半の始発に合わせて近隣の駐車場に車を停めてチケット売り場へと向かうと、平日にもかかわらず出港30分前にはすでに乗船待ちをしているお客さんが多数。

猿島は都市部にありながら自然と歴史が味わえるそのロケーションから、年間20万人もの観光客が訪れる横須賀屈指の観光地。平日でも訪問者の絶えない人気の島だ。

チケット売り場で乗船手続きを済ませたあと、少し時間があったので店内のお土産コーナーを散策することにする。横須賀の名物はなんと言っても横須賀海軍カレー。旧日本軍の兵食にカレーライスがだされていたことが由来だそうだ。

取材を行ったのは8月中旬。茹だるような暑さのなか、ひとまず冷たいサイダーを買ってのどを潤した。定時になり船が出航する。10分間の東京湾クルージングが始まる。

振り向けば横須賀市が一望できる。ウォーターフロントを目指す街の景観が美しい。

猿島に上陸。桟橋から海面を覗くと、辺り一面に回遊する無数のクロダイが出迎えてくれた。船のスクリューが海底の砂を巻き上げ、ゴカイやエビが露わになり活性が上がっているのだろうか。

クロダイはあとで狙うことにして、まずは島内を散策してみることに。

先に進むと突如…

桟橋を渡ってすぐの砂浜は現在では海水浴が禁止されているが、予約制のBBQや釣りが楽しめる猿島のメインフィールドの一つ。

正面に見える建物は軽食が購入できるテイクアウトレストラン「Oceans Kitchen」。外のテーブルで海を見ながら食事ができる。

さらに島を縦断する一本道へ入ると、すぐさま頭上を覆いかぶさる木々の葉が灼熱の日差しを遮ってくれた。手つかずの自然が残る猿島ならではの天然のアーケードが暑さを和らげてくれる。

先に進むと突如、切り立った岩の壁が現れる。

露天掘りの切通しと呼ばれ、地盤を削って道を作っているそうだ。当時は重機もなく手作業だったとされているから先人の道を切り開く開拓精神に感服する。

続いて道の左側に現れたレンガ造りの建物は観光客で賑わう猿島の持つもう一つの顔である遺構、元軍用施設だ。

猿島は東京湾に浮かぶその立地から、1884年（明治17年）に東京湾への敵艦船の侵入を阻止する要塞として、この先にある弾薬庫や砲台が築造され、都市を守る要として君臨していた。

当時の建物や砲台跡がそのまま現存する歴史ある島として猿島は多くの観光客が訪れているわけだ。外壁が苔むした様子、原生林が残るさまはまさに横須賀のガラパゴス。

桟橋からわずか10分で圧倒的な景観を前にし、まるで映画の世界に飛び込んだような錯覚を覚える。

東京湾を見下ろす砲台跡

日本では珍しいイギリス積みのレンガトンネルを抜け、左へ進むと最後の分岐点に到着する。

■猿島トンネル

ところで、猿島はそもそも猿がいるから猿島と名付けられたわけではない。一説には、日蓮が房総半島から鎌倉へ航海中に船が難破したため、南無妙法蓮華経を唱えたところ、大きな白い猿が現れて船を現在の猿島まで導いてくれたことが名前の由来とされている。

もしそこに現れたのが大きな猫だったら猫島になっていたのだろうか。猫が一匹もいない猫島が爆誕していたかもしれない……。

そうこうしているうちに猿島最北端の砲台跡へ到着。

視界が開けており、そこからは東京湾が一望できる。戦艦が攻め込もうものならいつでも迎撃できる位置にあることは一目瞭然。

今では考えられないがいつ敵に攻め込まれるかわからない時代だったからこそ砲台を設置する必要があったのだ。幸いにも実戦で使われたことはなかったそうだが、猿島は首都圏を守る最後の要として、ここから東京湾を今なお見つめ続けている。

というわけで猿島の歴史を感じたところで、今回の本題でもある猿島では何が釣れるのか？調査を開始していく。

（ぬこまた釣査団（大西））