首都圏からわずか10分の船旅でたどり着く、東京湾の無人島・猿島。歴史遺産として人気が高く、多くの観光客が訪れる島だが、実は釣り人にとって驚くべきポテンシャルを秘めた「楽園」でもある。

今回は島内の「オイモノ鼻」と「砂浜」の2大ポイントで実釣調査を敢行。驚きの魚影の濃さ、予想を裏切る釣果とは――。

猿島ではたして何が釣れるのか？

猿島で釣りができるポイントは2か所。一つは船着き場横の砂浜。もう一つは島北東部にあり、砲台跡地からすぐのオイモノ鼻という磯。



階段を降りたすぐに平磯が広がる

オイモノ鼻は釣りをするなら磯靴が必須になるが、エントリー自体はラクな小磯だ。荷物を最小限に留めてきたので、シンプルなちょい投げ釣りからスタートした。

ジャリメという虫エサを付けて30mほど投げる。ある程度投げられれば砂地が広がっているようで根がかりの心配は少ない。ずるずると海底をゆっくり巻いてくるとすぐさま魚のアタリが手元に伝わった。アワセをいれて回収すると、なんとシロギスが釣れた。

砂の女王ともいわれるシロギスだが、実は磯でも釣れる。群れで行動する傾向があるため、同じ場所に投げ込むと……またしても小気味よいアタリで次々にヒット。

まさに入れ食い状態。本土でこんなに釣れる釣り場があればエントリーできないほどの人であふれるのが、首都圏の釣り場事情だが、たった10分の航海の先に楽園があったのだ……。オイモノ鼻では十分な釣果が見込めることがわかった。そこで、続いては船着き場に戻り、砂浜でも釣れるのか調査してみる。

水深の浅い砂浜で想定外の釣果が…!?

船着き場に隣接する砂浜はマップで確認しても水深が2mに満たない遠浅ポイント。

ここでもちょい投げ仕掛けを40mほど投げてみると、すぐさま魚信反応がでた。

砂浜はフグの巣窟でもあるので、さほど期待せず巻き上げたのだが、なんとこれまでで一番大きなシロギスが釣れた。

どこに投げても2匹がかりで釣れるほど高活性な状況。夏の時期はシロギスが産卵でたまたま浅場まで接岸していたようだ。

わざわざ猛暑日に取材をしたかいがあったものだ。シロギスは大漁だったので最後のステージに移行する。桟橋から見えていたクロダイを同じ砂浜から狙ってみる。

岸から1mの浅瀬で竿をぶちまげる大物がヒット！

ちょい投げ釣りではクロダイが狙えないため、タックルをフカセ釣り専用に持ち替えた。コマセを撒いて沖で釣ろうとするもフグの猛攻にあい、もはやフグのエサやり状態……。これじゃ埒が明かないと手前にコマセを撒くと、反応したクロダイが波打ち際で捕食を始めた。フグさえかわせばクロダイの活性は高いことがわかった。

ならばコマセに同調させてウキもオモリもとっぱらった餌だけの軽い仕掛けを漂わせてみると警戒心もなく「パク」と餌を吸い込んだ。アワセを入れると釣られたことに気が付き沖に逃げようと走る。

無理に引き寄せないように慎重にやりとりすると、体表を銀色に輝かせたきれいなクロダイが打ちあがる。

猿島の大物をついにキャッチ！

場を休ませた後は続けざまにもう1匹クロダイを釣ることができた。シロギス、メゴチ、クロダイ……。満足のいく釣果は、島に渡ったからこそだ。

猿島は釣り人の楽園だった

猿島は渡島する手間こそかかるが、驚くほど魚影の濃い“釣り人の楽園”。猿島の歴史に思いを馳せながら釣りをする贅沢なひとときを過ごしてみてはどうか。

（ぬこまた釣査団（大西））