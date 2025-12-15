たけうちほのか、“髪バッサリ”でロング→肩上ボブに大胆イメチェン 兄・竹内涼真も反応「ほらな 良いやん」
俳優・竹内涼真（32）の妹でタレント・たけうちほのか（28）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。“髪バッサリ”でロング→ボブヘアに大胆イメチェンしたことを報告した。
【写真】「2025年おわるし！心機一転！バッサリ！」ロング→肩上ボブに大胆イメチェンしたたけうちほのか
「FrenchBobに。最後にボブにしたの7.8年前かな。大切に育ててもらった髪の毛は根本さんに切ってもらいました」と久々に“大胆カット”に挑戦したことを明かし、3枚の写真をアップ。
直近で胸のあたりまであったロングヘアは、アゴのあたりまで短くなり、印象が一変している。理由については「2025年おわるし！心機一転！バッサリ！ふぉー！」とテンション高めに紹介した。
この投稿に対し、兄の涼真が「ほらな 良いやん」と反応し、兄妹の仲の良さをにじませていたほか、ファンからも「え、よすぎ」「ボブやばいかわいい！」「めっちゃお似合い」「勝男〜!!あんたの妹可愛すぎですよ〜」などと、絶賛コメントが相次いで寄せられている。
