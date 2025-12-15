チャラン・ポ・ランタン小春、第2子妊娠を発表「本当に今年はすごい1年でした」
チャラン・ポ・ランタンの小春が、15日までに自身のインスタグラムを更新。第2子を妊娠中と明かした。
【写真】ぴったり衣装にふっくらお腹！チャラン・ポ・ランタン小春の近況ショット
投稿で、「結成17周年記念 わがままリサイタルツアー」について「ツアー初日 ありがとうございました！24日にはカバーアルバムも発売 お楽しみに！」と呼びかけ。「さて、わがままリサイタルツアー残り3公演が終わったら2人目がお腹からアコーディオンを蹴り飛ばすのですこしライブをお休みいたします。リリイベも妹に託しました！」と告白。続けて「本当に今年はすごい1年でした。こんな人生が来るとは。皆さんもお身体気をつけて来年も会おうね！」とつづった。
チャラン・ポ・ランタンは妹・もも（Vo）、姉・小春（Acc）による唄とアコーディオンの姉妹ユニット。2009年結成。14年にシングル「忘れかけてた物語」でメジャーデビュー。アーティストへの楽曲提供や、高橋克実、東京スカパラダイスオーケストラ、フジファブリック、片平里菜、Rei、松井玲奈などのコラボレーション楽曲も発表している。
プライベートでは2025年1月27日に「実はこの数年の間に、結婚、離婚、再婚、妊娠、出産という怒涛の目まぐるしい私生活を過ごしまして」と、小池健輔氏との写真を添えて発表。さらに2025年9月1日に、第1子男児について「実は出産中に事故といいますか、突然赤ちゃんが苦しいことになり、色々と不運が重なってしまいました」「脳に大きなダメージを受けてしまいました」などと伝えていた。
