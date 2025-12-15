◇ドイツ1部第14節 バイエルン・ミュンヘン2―2マインツ（2025年12月14日 ミュンヘン）

バイエルン・ミュンヘンのDF伊藤洋輝がホームのマインツ戦で右中足骨の負傷から復帰以降、初めてとなる先発入りを果たした。

11月22日のフライブルク戦で長期離脱からの戦列復帰を果たし、以後は公式戦4試合に途中出場。クラブでの先発は昨シーズンの3月8日ボーフム戦以来で、281日ぶりとなった。

チームは前半29分に先制も、前半追加タイムにセットプレーで追いつかれ、センターバックを務めた伊藤が後半16分に退いた後、同23分に2失点目。終盤にケーンがPKを成功し、年内最後のホームゲームで黒星を免れリーグ無敗は維持したが、最下位のマインツに痛恨のドローとなった。

ドイツ紙ビルトによると、首位のチームが最下位のチームから勝ち点を奪われるのは、06年4月に首位だったBミュンヘンが最下位のケルンと2―2で引き分けて以来となった。

ミュンヘンの地元紙AZは伊藤について「9カ月ぶりの先発デビュー。直近3試合は途中出場にとどまったが、やっと、と日本人選手はは思うだろう。しかし、目立ったパフォーマンスはなかった」と評した。

貴重な勝ち点を手にしたマインツではMF佐野海舟がフル出場し、MF川崎颯太は左太もも裏を痛めて後半17分に負傷交代した。