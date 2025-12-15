ホテイフーズ×イチビキ「やきとり献立いろいろみそ味」 コラボ第3弾は名古屋の味

ホテイフーズコーポレーションは、イチビキ「献立いろいろみそ」とコラボしたやきとり缶詰「やきとり 献立いろいろみそ味」を発売した。

国産鶏肉を炭火でていねいに焼き上げ、「献立いろいろみそ」を使用した濃厚な甘さの味噌だれで仕上げた。豆みそ特有のコクのある味わいに、鰹と昆布の旨味を効かせた名古屋ならではの濃厚な甘さが特長。香ばしく焼き上げたホテイのやきとりと絶妙なハーモニーを奏で、お酒のおつまみやご飯のおかず、野菜炒めや麺類とあわせても幅広く楽しめる。

パッケージは黄色を基調に「献立いろいろみそ」の商品ロゴを中心に配置し、「やきとり」の筆文字とイチビキのロゴも大きく配置。コラボ商品ならではのデザインに仕上げた。

1970年に発売した「ホテイのやきとり」は今年、発売55周年を記念したコラボ企画を展開。名古屋の味として親しまれているイチビキの「献立いろいろみそ」とコラボし、地域共生をテーマに東海エリアならではのやきとりを発売した。内容総量75g、固形量55g。参考小売価格200円。東海地方を中心に発売、販売予定数は2000㌜。