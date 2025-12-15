にんべん×たいめいけん テーマは「だしと洋食」 3月までコラボ企画

にんべんは12月1日、三代目たいめいけんとの大型コラボレーション企画を始めた。「＃だしと洋食」をテーマに、インスタグラムライブ、SNS投稿キャンペーン、2026年3月開催の特別料理教室まで、約4か月にわたるコラボ企画を展開する。東京・日本橋を拠点とする両社ならではの体験、鰹節やだしの新たな可能性、食の新しい楽しみ方を提案する。

両社は、12月2日にインスタグラムライブを実施。三代目たいめいけんの茂出木浩司シェフ、にんべんのだしアンバサダー担当が出演し、コラボ企画の告知を行った。

12月1日から2月17日にはSNS投稿キャンペーンを行っている。にんべんだしアンバサダーに登録し、だしとカレーライス、ハンバーグ、オムライス、スパゲッティなどの洋食を楽しむ食卓の様子を投稿してもらい、総勢30人にコラボ商品「日本橋カレー」やコラボ料理教室当選優先権をプレゼント。

3月20日に三代目たいめいけんで特別料理教室を開く。にんべんだしアンバサダーを対象に募集し、抽選で20人を招待する。茂出木シェフによる「だしと洋食」メニューのデモンストレーションや試食などを行う。