エバラ食品×川崎フロンターレ 今年もコラボ商品 冠試合で数量限定発売

エバラ食品工業は11月30日、川崎フロンターレのホームスタジアムであるUvanceとどろきスタジアム by fujitsuで行われた同社の冠試合「エバラ食品エキサイトマッチ」で、元祖ニュータンタンメン本舗が監修した「プチッとうどんプラス ニュータンタンメンうどん」を数量限定で発売。

「エバラ食品エキサイトマッチ」で販売するコラボレーション商品は今年で3度目。昨年初めて販売された「プチッとうどんプラス ニュータンタンメンうどん」は、サポーターをはじめ元祖ニュータンタンメン本舗やエバラ食品のファンからも好評だったため、今年も発売に至った。同日から同社公式オンラインショップでも数量限定で発売された。

「プチッとうどんプラス ニュータンタンメンうどん」は、鍋に同品1個と水250㎖、豚ひき肉とうどんを加えて煮込み、仕上げに溶き卵を入れて作る。パッケージは、川崎フロンターレのクラブカラーである水色と黒を使い、元祖ニュータンタンメン本舗、川崎フロンターレのそれぞれの公式マスコットをあしらった。調理例の写真も元祖ニュータンタンメン本舗のどんぶりを使ったこだわりのデザインを採用した。42g×3個、税込み販売価格550円。