東京駅最大のグルメエリア「グランスタ」　最激戦区ベスト10軒の2位、3位を先行公開

年末年始には、帰省や旅行などで多くの人が訪れる東京駅。月刊情報誌『おとなの週末』では、毎年1月号に「東京駅」を特集しています。2026年1月号（2025年12月15日発売）は、ランキング形式で東京駅の本当においしいお店をご紹介！「グランスタ」は東京駅最大のグルメエリア。約10年にわたって取材を続けたスタッフ厳選の「グランスタ（改札外）」のベスト10から第2位と3位を一足お先にお見せします。ランキングの全てはぜひ本誌をご覧ください。

【2位】パリパリの羽根つき餃子にかぶりつく『餃子百珍 一味玲玲』＠グランスタ八重洲

可愛らしいサイズの手作り餃子が看板メニュー。スタンダードなものから変わり種まで19種類もの餃子がラインナップしています。広々とした店内で家族や友人と一緒にワイワイ食事をするのにおすすめです。

伊太利餡餃子880円

『餃子百珍 一味玲玲』（手前）伊太利餡餃子 880円、（奥）中国発酵白菜と春雨の炒め巻き990円

［店名］『餃子百珍 一味玲玲』

［住所］グランスタ八重洲 地下1階

［電話］03-6273-4434

［営業時間］11時〜23時（22時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲地下中央口から徒歩3分

【3位】行列必至の大人気のハンバーグ店『極味（きわみ）や 東京駅店』＠八重北食堂

どの時間帯に行っても、必ずと言ってもいいほど行列ができている人気店。目の前にある鉄板で、調理されていくライブ感にそそられます。ハンバーグやステーキはレアで提供され、自分で焼いて仕上げるので熱々を頬張ることができます！

極味やハンバーグステーキ（M）1705円

『極味（きわみ）や 東京駅店』極味やハンバーグステーキ（M）1705円

［店名］『極味（きわみ）や 東京駅店』

［住所］グランスタ八重北1階 八重北食堂

［電話］03-6273-4229

［営業時間］11時〜23時（21時頃LO※行列の状況で前後あり）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩1分

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】パリパリの羽根がたまらない！約19種類もある餃子、熱々のハンバーグ！（5枚）