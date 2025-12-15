昌平の世代屈指のアタッカーがJ１クラブ加入内定！「圧倒的な突破力と試合を決める勝負強さ」が売り。選手権での活躍にも期待
J１の川崎フロンターレは12月15日、来季の新戦力として、昌平高校（埼玉県）所属の長璃喜の加入内定を発表した。
クラブの公式Xでは「圧倒的な突破力と試合を決める勝負強さが持ち味のアタッカー」と紹介。「年末から始まる第104回全国高校サッカー選手権大会での活躍も期待されます」と記す。
選手権の予選決勝では、チームを全国へ導く決勝弾。将来有望な逸材は、川崎の公式サイトを通じて以下のとおりにコメントした。
「2026シーズンから川崎フロンターレに加入することになりました昌平高校の長璃喜です。プロのステージでプレーできることを光栄に思っています。また、家族や指導者の皆さん、チームメイトなど今まで関わっていただいた多くの方々の支えがあったからこそ、今の自分があると感謝しています。
自分の持ち味であるドリブルを武器に、川崎フロンターレの一員として少しでも力になれるよう頑張っていきます。謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつ結果で示し、応援していただける選手になれるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」
間近に迫る選手権、そしてプロのピッチでどんな活躍を見せるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
