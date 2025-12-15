おひつじ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月15日〜12月21日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。
向かい風をやり過ごす。
ブレイクタイム。
ずっと最前線で頑張ってきたあなたですが、「これ、いつまで続くの？」「もう辞めてもいいかな？」という気持ちが強まってきそう。ふと冷静になって自分だけが大変なことにも気付いてしまうはず。
おひつじ座さんは、勇敢で真っすぐな人。小細工なしでぶつかるから、ハードな状況に追い込まれやすいのです。ドラマや映画で銃撃戦の最中、ヒーローが物陰にかっこよく身を隠すように、人の後ろについてみましょう。うそのようにラクになって、プライベートでやりたかったことにまで手が回るようになるはず。
愛は、埋め合わせをしっかり。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
