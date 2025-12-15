【今週の運勢】2025年12月第3週の「おひつじ座（牡羊座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

主人公ムーブで、
向かい風をやり過ごす。

ブレイクタイム。

ずっと最前線で頑張ってきたあなたですが、「これ、いつまで続くの？」「もう辞めてもいいかな？」という気持ちが強まってきそう。ふと冷静になって自分だけが大変なことにも気付いてしまうはず。

おひつじ座さんは、勇敢で真っすぐな人。小細工なしでぶつかるから、ハードな状況に追い込まれやすいのです。ドラマや映画で銃撃戦の最中、ヒーローが物陰にかっこよく身を隠すように、人の後ろについてみましょう。うそのようにラクになって、プライベートでやりたかったことにまで手が回るようになるはず。

愛は、埋め合わせをしっかり。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)