大迫勇也の美人妻、娘の顔出し七五三ショット公開「こんなにおおきくなったんですね」「綺麗で可愛く豪華」
サッカー元日本代表の大迫勇也選手の妻でモデルの三輪麻未さんは12月14日、自身のInstagramを更新。美人な娘たちの七五三ショットを公開しました。
【写真】美人娘の七五三ショット
「可愛い」「小さな手が大きくなって...」とつづり、娘たちとの七五三ショットを7枚載せている三輪さん。自身と娘2人が着物を着た姿です。顔を出している姿からは、美人な親子であることがうかがえます。次女は2026年に7歳の誕生日を迎えるようです。
コメントでは、「綺麗で可愛く豪華でとても素敵！」「可愛い」「素敵です こんなにおおきくなったんですね」「めっちゃ可愛いです」「来年も大迫一家が素敵な年を過ごせますように」などの声が上がりました。
大迫勇也選手ははかま姿を披露同日の別投稿では夫でヴィッセル神戸所属の大迫勇也選手も含めた、七五三当日の動画も公開していた三輪さん。大迫選手は格好いいはかま姿を披露しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
