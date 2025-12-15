恋人にしたいと思う「timelesz」のメンバーランキング！ 2位「寺西拓人」、では1位は？【2025年最新】
話題となった『timelesz project -AUDITION-』（Netflix）を通じ、2025年2月に5人の新メンバーが加入したtimelesz。今年大ブレークしたグループで、2026年1月9日からはNetflixにて『timelesz project -REAL-』の配信がスタートする予定です。
そこで、All About ニュース編集部は11月27〜28日、全国の10〜60代の男女300人を対象にアイドルグループ「timelesz」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「恋人にしたいと思う『timelesz』のメンバー」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位は寺西拓人さんでした。14歳でジャニーズ事務所に入所した寺西さんは、ジャニーズJr.を卒業してからは主に俳優として活動。これまで、さまざまなドラマや映画、舞台に出演してきました。
そんな寺西さんは、ミュージカルで鍛えた華麗なダンスと、パワフルな歌声が特徴。パフォーマンスでグループを盛り上げる存在で、新メンバーとして加入後に人気が急上昇しています。雑誌などで特集されることも多く、甘いマスクで“国民の元カレ”の異名でおなじみ。オーディションでもやさしい性格を披露していて、恋人にぴったりなメンバーといえます。
回答者からは、「とてもスマートでかっこいいけど、お茶目でかわいい部分があるから」（30代女性／大阪府）、「落ち着いており、ガツガツしていなさそうだと思う」（30代女性／埼玉県）、「遊びではなく将来性をしっかり考えてくれそう」（20代女性／福岡県）などの意見が寄せられました。
1位は菊池風磨さんでした。2011年にSexy Zoneのメンバーとしてデビューした菊池さんは、timeleszに改名した後も、グループをまとめる中心的存在として大活躍中です。
個人では、俳優としてさまざまなドラマや映画に出演。『私たちが恋する理由』（テレビ朝日系）のような、ラブストーリー作品にも多く出演し、胸キュンするシーンを演じています。また、バラエティー番組でも人気が高く、トークスキルが高いことでもおなじみ。恋人になれば、楽しませてくれること間違いなしです。
回答者からは、「風磨が出てる恋愛ドラマはダビングして何度も見る。頭ポンポンもして欲しい」（20代女性／埼玉県）、「独自の言葉遣いや、ユーモアを交えて周囲を巻き込むスタイルが魅力的です」（20代女性／東京都）、「ユーモアがあり気配りもできるので、一緒にいて楽しく安心できそう」（50代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
