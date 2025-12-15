「今週の運勢」おひつじ座〜うお座！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月15日〜12月21日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。
いて座に新月がかかり、理想と現実の差が明確になっていくでしょう。
まだ、なりたい自分、憧れのライフスタイルには手が届かなくても、だいぶ近づいてきた実感が持てそう。あと少し、何を変えていけばいいのか、考えながらやっていくと毎日にハリが生まれます。突然のひらめき、ノスタルジーは、心を豊かにするカギ。大事にして。
向かい風をやり過ごす。
やるときはやる！
クオリティー爆上げで。
オフも充実させていく。
“あなた”を守り、励まして。
みんなで、幸せを取りに行く。
ノリも軽く。
ちょっと緩める。
自分ファーストでやっていく。
やぎ座マシーンのススメ。
自分の手と足を使う。
集中と完結。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座に新月がかかり、理想と現実の差が明確になっていくでしょう。
まだ、なりたい自分、憧れのライフスタイルには手が届かなくても、だいぶ近づいてきた実感が持てそう。あと少し、何を変えていけばいいのか、考えながらやっていくと毎日にハリが生まれます。突然のひらめき、ノスタルジーは、心を豊かにするカギ。大事にして。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）主人公ムーブで、
向かい風をやり過ごす。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）インパクトが大事。
やるときはやる！
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）「できて当たり前」超えで行く。
クオリティー爆上げで。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）ワーキングウイーク。
オフも充実させていく。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）後ろめたさは封印。
“あなた”を守り、励まして。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）全員集合！
みんなで、幸せを取りに行く。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）フットワーク軽く、
ノリも軽く。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）頑張らない。
ちょっと緩める。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）調子が戻ってきそう。
自分ファーストでやっていく。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）粛々とやっていく。
やぎ座マシーンのススメ。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）ラクチン封印。
自分の手と足を使う。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）ピークへ。
集中と完結。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)