2025年12月第3週の12星座占いです。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大 (全2枚)

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。

いて座に新月がかかり、理想と現実の差が明確になっていくでしょう。

まだ、なりたい自分、憧れのライフスタイルには手が届かなくても、だいぶ近づいてきた実感が持てそう。あと少し、何を変えていけばいいのか、考えながらやっていくと毎日にハリが生まれます。突然のひらめき、ノスタルジーは、心を豊かにするカギ。大事にして。


おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

主人公ムーブで、
向かい風をやり過ごす。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

インパクトが大事。
やるときはやる！

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

「できて当たり前」超えで行く。
クオリティー爆上げで。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

ワーキングウイーク。
オフも充実させていく。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

後ろめたさは封印。
“あなた”を守り、励まして。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

全員集合！
みんなで、幸せを取りに行く。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

フットワーク軽く、
ノリも軽く。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

頑張らない。
ちょっと緩める。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

調子が戻ってきそう。
自分ファーストでやっていく。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

粛々とやっていく。
やぎ座マシーンのススメ。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

ラクチン封印。
自分の手と足を使う。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

ピークへ。
集中と完結。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)