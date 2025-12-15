好き&行ってみたい「奈良県のパワースポット」ランキング！ 2位「薬師寺」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年の瀬を迎え、来たる新しい年に向けて気持ちを新たにしたいと考える方も多いでしょう。冷たい冬の空気の中、心身ともにエネルギーをチャージできる場所への関心が高まっています。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「好きなパワースポットに関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「奈良県のパワースポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「美しい伽藍と仏様の存在感が圧倒的で、心が整う強い癒しのパワーを感じられるから」（40代男性／静岡県）、「健康運アップにご利益があると有名、いつも飲んでいる常備薬をお供に連れて行って手を合わすといいかも」（50代回答しない／大阪府）、「好きなアーティストが奉納演奏をした場所なので行きたいと思っています」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「赤い社の美しさを堪能しながら、パワーをもらいたいから」（30代女性／埼玉県）、「奈良公園の鹿を見ながら春日大社を参拝すると、鹿からも力いただける気がしています」（50代男性／大阪府）、「世界遺産に登録された美しい社殿が見たい」（60代男性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：薬師寺／56票奈良市にある法相宗の大本山で、世界遺産にも登録されている薬師寺は、天武天皇が皇后（後の持統天皇）の病気平癒を願って建立された由緒ある寺院です。薬師如来を本尊とし、古くから病気平癒や健康長寿にご利益があると信仰されてきました。特に、国宝である東塔（三重塔）は、一見六重に見えるユニークな構造を持ち、「凍れる音楽」と称される優美な姿が特徴です。
1位：春日大社／72票奈良市にある春日大社は、全国に約3000社ある春日神社の総本社で、世界遺産にも登録されています。奈良時代の創建で、国の繁栄や国民の幸福を祈願する神社として崇敬されてきました。特に有名なのは、本殿へと続く参道に並ぶ、約3000基にも及ぶ灯籠です。朱色の社殿と対照的な緑の原生林「春日山原始林」が神域を守っており、大自然の強力なエネルギーを感じられるパワースポットです。また、境内の鹿は神の使いとされ、参拝者を優しく出迎えます。
