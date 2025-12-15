「いや大物来たね」中日、MLB通算164発の“大砲”と合意間近で期待の声「かつてないほどの花火を見ることになるだろう！」
中日がメジャーで実績を誇る大砲と契約間近と報道され、ファンの期待も高まっている(C)Getty Images
中日がメジャー通算164本塁打の実績を誇るミゲル・サノ内野手と1年130万ドル（約2億円）で契約合意間近だと、現地時間12月14日、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が自身のXで報じた。
【写真】中日残留の柳裕也が投稿した細川成也との破顔2ショットを見る
ドミニカ共和国出身の32歳はツインズで前田健太（楽天）ともチームメイトだった大砲で、7年連続2ケタ本塁打を放ち、2019年に34本塁打、21年に30本塁打をマークしている。
身長193センチ、体重123キロの体格で、同記者によれば、今オフのウィンターリーグでは打率.315、9本塁打、25打点の成績を残したという。
有望助っ人と合意間近という報道にSNS上のファンは「これは活躍を期待するばかり」「いや大物来たね」「自分でもよく知ってるレベルの人キター」「彼が健康であれば、バンテリンドームはかつてないほどの花火を見ることになるだろう！」と、期待の声が集まった。
中日は今季のチーム打率.232、403得点はともにリーグワーストの成績で、83本塁打もリーグ5位に終わっている。サノの実績とパワーに大きな期待が寄せられる。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。