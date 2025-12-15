写真／PantherMedia/イメージマート

（小林偉：放送作家・大学教授）

増え続ける警察組織の設定細分化

ドラマの主人公の職業というと、皆さんはどんな仕事を思い浮かべますか？ 医者？ 弁護士？

以前、筆者が過去20年ほどの連続ドラマ主人公の職業を調べたところ、断トツに多かったのが、そう、警察官。何と全作品中の30％前後に達していました。非日常的な出来事が頻発し、犯人や事件の謎を追い詰める過程は、ドラマの題材としてうってつけですから、過去20年どころか、60年ほど遡っても“警察ドラマ”は多数確認。現在でも、2025年10月スタートの21時〜23時のゴールデン・プライム帯の連ドラ18作中5作の主演俳優が警察官を演じていましたからね。

これだけ多くの“警察ドラマ”が産み出される中で、当然の如く制作者は少しでもこれまでとは違う設定を模索します。その中で近年の傾向といえるのが、主人公が所属する警察の部署の細分化。ここ1〜2年の作品から幾つか例を挙げてみましょう。

●『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査』（フジテレビ系）⇒警視庁刑事部捜査一課情報犯罪特命捜査対策室、通称DICT （Digital Information Crime Taskforce）

●『新東京水上警察』（フジテレビ系）⇒警視庁・東京水上警察署刑事防犯課強行犯係

●『緊急取調室』（テレビ朝日系）⇒警視庁刑事部捜査一課緊急事案対応取調班

●『コーチ』（テレビ東京系）⇒警視庁警務部人事二課

●『相棒』（テレビ朝日系）⇒警察庁長官官房付特命係警視庁預かり

●『放送局占拠』(日本テレビ系)⇒警視庁刑事部立てこもり犯罪対策班、通称BCCT（Barricaded Crime Countermeasures Team）

●『大追跡』（テレビ朝日系）⇒警視庁刑事部捜査支援分析センター、通称SSBC（Sousa Sien Bunseki Center）

●『スティンガース』（フジテレビ系）⇒警視庁刑事部囮捜査検証室

●『特捜9』（テレビ朝日系）⇒警視庁刑事部捜査一課特別捜査班9係

●『秘密〜THE TOP SECRET』（フジテレビ系）⇒科学警察研究所・法医第九研究室

●『オクラ』（フジテレビ系）⇒警視庁刑事部捜査一課特命捜査情報管理室

●『全領域異常解決室』（フジテレビ系）⇒警視庁刑事部全領域異常解決室

●『GO HOME』（日本テレビ系）⇒警視庁生活安全部人身安全対策課身元不明人相談室

・・・というような具合。上記の中で実在するのは、『コーチ』の警視庁警務部人事二課と、『大追跡』の警視庁刑事部捜査支援分析センター（こちらは防犯カメラの画像解析や電子機器の解析、犯罪プロファイリングなどを通じて、警視庁内のあらゆる事件捜査を支援する部署で2009年に新設されたそうです）、そして『GO HOME』の警視庁生活安全部人身安全対策課身元不明人相談室の3部署だけ。ちなみに東京水上警察署は1879年（明治12年）に水上警察署として創設、1954年に東京水上警察署に改称された歴史ある実在の警察署でしたが、2008年に廃止。現在は東京湾岸警察署・水上安全課として存在していますが、ドラマではそれが新東京水上警察として復活するという設定です。

実在の部署と巧みに融合

前ページの上記3部署以外は架空なわけですが、実在の部署と絶妙に似せている設定となっているものが散見できるのも面白いところ。例えば『特捜9』の警視庁刑事部捜査一課特別捜査班9係ですが、実際の警視庁捜査一課には第八強行犯捜査班まで存在していることから「9係」を設定したのでしょう。

また『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査』の警視庁刑事部捜査一課情報犯罪特命捜査対策室は、2009年に実際の警視庁捜査一課に新設された特命捜査対策室と、2011年にハイテク犯罪対策総合センターからサイバー犯罪対策課に改組された部署を巧みに合わせたものでしょうね。それにDICT （Digital Information Crime Taskforce）という名称をつけている点も憎いです。リアリティをとことん追求するのも、近年の一つの傾向といえます。

増え続ける近未来的設定

一方でその対極に位置しそうなのが、最近の“警察ドラマ”で増えている近未来的設定。その最たる例が映画化もされる『全領域異常解決室』の警視庁刑事部全領域異常解決室でしょう。こちらは神隠しや狐憑きなど超常現象として世間を騒がす不可解な事件を、内閣官房から直接要請を受け解決に導くという部署。大和朝廷時代から存続している世界最古の調査機関でもあるという設定です。

また『秘密』の科学警察研究所・法医第九研究室は、解明不能な事件の解決に繋げるための捜査手段として行われる「MRI捜査」で、死者の脳から記憶を映像として再現するという部署でした。

こうした近未来的設定が増えているキッカケは、『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿』（2010年／TBS系）のヒットでしょう。捜査一課が手に負えない超能力などを使った特殊な事件を捜査するため、警視庁公安部が設立した未詳事件特別対策係、通称“未詳”が舞台のこの作品は、後に映画シリーズ化もされました。

変わった警察部署設定が広がった“分水嶺”は？

かつての“警察ドラマ”では、『太陽にほえろ！』（1972〜1986年／日本テレビ系）の警視庁七曲署や、『踊る大捜査線』（1997年／フジテレビ系）の警視庁湾岸署などのように、舞台となる警察署自体は架空の設定（後に湾岸署は現実にも誕生しましたが・・・）ながら、部署そのものはそれほど凝ったものではなく、いわゆる“刑事ドラマ”の範疇でした。

その、いわば“分水嶺”となったのは『ケイゾク』（1999年／TBS系）の、「ケイゾク」と呼ばれる、迷宮入りした不可思議な事件を担当する警視庁刑事部捜査一課弐係という架空の部署辺りではないでしょうか。この作品がスペシャルドラマ化・映画化とヒットしたことで「変わった警察の部署設定」に新たな可能性を見出したのではと。ちなみに先述の『SPEC』はこの『ケイゾク』の設定を一部受け継いで制作されていました。

そんな『ケイゾク』『SPEC』の世界観は、ウクライナ制作ドラマのリメイクである『スニッファー〜嗅覚捜査官』（2016年／NHK総合）での、警視庁刑事部特別捜査支援室に所属し、現場に残された臭いからプロファイリングする嗅覚捜査官や、また『オクトー〜感情捜査官 心野朱梨』（2022、2024年／日本テレビ系）の神奈川県警・東神奈川署刑事第1課強行犯1係に所属しつつ、人の感情が色として見え、取り調べ時に捜査対象を観察し、確認される感情の色をパステルでスケッチブックに記録して、心理状態の変化を読み解く捜査官といった、部署は普通でも、特異なキャラクターが活躍する“警察ドラマ”を多く誕生させてもいます。

連続ドラマの舞台として欠かせない存在ともいえる“警察の部署”。これからどんな設定の部署や特異なキャラの捜査官が登場するのでしょうか？ そんな観点から“警察ドラマ”を楽しんでみるのも一興かもしれませんよ。

しかし、どうして警察の部署の名称ってどれも皆、長ったらしいんでしょうかね（笑）。

筆者：小林 偉