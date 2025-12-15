お笑いタレント有吉弘行（51）が14日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」にAKB48の6年ぶり出場に言及した。

今回は現役メンバーのほか、OGの前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、板野友美、峯岸みなみ、大島優子、、柏木由紀、指原莉乃の8人も出演。かつてグループが行っていた「選抜総選挙」で上位にランクインし「神7（セブン）」と呼ばれたメンバーも多数出演。現役＆OGによるスペシャルヒットメドレーを披露するという。

3年連続で紅白の司会を務める有吉は「AKB48の出演が決まって。まだ全部発表しきれてないのかな。ちょっと分かりませんけども」と切り出した。「AKB48は20周年とか？ もう20周年にもなるのって感じですけどね」と語った。

マンスリーアシスタントのデンジャラス安田和博から「前のメンバーが帰ってきて」と言われ、有吉は「迷惑がるけどね。今のメンバーね。『何なの、それ？』みたいな。それがあるから出られるんだよっていうところもあるんだろうし」と語った。