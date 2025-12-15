¡Ú¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤Ï¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¢ª¡Ö5000Ëü±ßÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×¤â¤Ï¤äÀÐÌý²¦¤È·ëº§¤¹¤ë¤·¤«ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁWeb¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥â¥ê¥¿¥¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ª¶â¤ÎÏÃ¡×¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡Ù¤¬¤¢¤ó¤¸¤åÀèÀ¸(@wakanjyu321)¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¡Ö¿¹À¹¡×¡£¤ª¶â¤ËÇº¤á¤ëÁêÃÌ¼Ô¤¿¤Á¤¬¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¡¢º£Æü¤âÈâ¤òÃ¡¤¯¡£¤ª¶â¤ÎÇº¤ß¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÇº¤ß¡Ä¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤âµß¤ï¤ì¤ë¤«¤â¡Ä!?
¢¨¿¹±Ê¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
1.¡ÖÀÐÌý²¦¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÀÐÌý²¦¤È·ëº§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÆ±¹¥²ñ¡×¤¬Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¶Ì¤ÎÍÁ¤Ë¾è¤ë¡×¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÀ¸¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¹Í¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¡Ë¡§¸Ä¿Í¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¶Ì¤ÎÍÁ¤Ë¾è¤ë¡×¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥«¥Í¤ÇÇä¤êÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë³°¹ñ¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸³è½¬´·¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¶ìÏ«¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹ëÅ¡¤Ë½»¤ó¤À¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¶¯¤¤¿Í¤ò¤¢¤¨¤Æ»ß¤á¤è¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï¡¢¼«Í³¤ÊÀ¸¤Êý¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¡Ö50Ç¯¸å¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÃù¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥é¥¯¤·¤ÆÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Öº£¤Î¹âÎð¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é5000Ëü±ßÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£2019Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È65ºÐ»þÅÀ¤Ç2000Ëü±ß¤¬É¬Í×¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤¿¤ê¡¢50Ç¯¸å¤Ë¤âÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¸½ºß¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤Î¿å½à¤Ï¡¢Ë¤«¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ²áµî¤«¤é¤Î¿ä°Ü¤Ê¤É¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¹±Ê¤µ¤ó¡§Ã±½ã¤Ë¸øÅªÇ¯¶â¤ÎµëÉÕ³Û¤À¤±¤ò¤ß¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÀ®½Ï²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¤«¤Ä¤ÆÌµ½þ¤À¤Ã¤¿¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤ÎÁë¸ýÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢ÁýÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ä°åÎÅÈñ¤ÎÁë¸ýÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¹âÎð¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤ÏËèÇ¯°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Î²áÈ¾¤¬Æ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ïº£¸å¤â¤Ã¤È¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·¸å¤Î¡ÖÍª¡¹¼«Å¬¡×¤Ï¤â¤Ï¤ä»à¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.2024Ç¯¸½ºß¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÈÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëÅÀ¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¹±Ê¤µ¤ó¡§Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ¤ÇÍ£°ì¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ç¯¶âÀÑÎ©¶â¤Î±¿ÍÑ¤Ç¤¹¡£¤ª¤è¤½100Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¡¢°ÙÂØ¤¬±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢º£¸å¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤·¤¿¤ê¡¢°ÙÂØ¤¬±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ï¿ôÇ¯°ÊÆâ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¯¶âµëÉÕ¤ÎÂçÉý¤Ê¥«¥Ã¥È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4.µÕ¤Ë¡Ö¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤ÎÅê»ñ¡ÊÅêµ¡¡Ë¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿¹±Ê¤µ¤ó¡§¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÅê»ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Êõ¤¯¤¸¤ä¶¥ÇÏ¤Ï¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÅê¤¸¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤âÀ¸³è¤Ë°ìÀÚ±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Î¶â³Û¤À¤±¤Ç¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤ª¶â¤ò¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
5.Ï·¸å»ñ¶âÌäÂê¤Ï¡¢¼Â¤Ï2000Ëü±ß¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢5000Ëü±ß¤Û¤ÉÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÌÙ¤±ÏÃ¤Ë¤Û¤¤¤Û¤¤Èô¤Ó¤Ä¤«¤º¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÀþ¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹±Ê¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ª¶â¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¼ñÌ£¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¹±Ê¤µ¤ó¡§¼ñÌ£¤Ï°ì¿Í°ì¿Í¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¼ñÌ£¤Ï¡¢¡À¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç½Ð¤¿¥´¥ß¤ò½¸¤á¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥Õ¥¿¡¢¿©ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢¶õ¤´Ì¤Ê¤É¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¢¶áÎÙ¤ÎÇÀÃÏ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ç¹Ô¤¦¥Þ¥¤¥¯¥íÇÀ¶È¡¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¶÷ÏÃ¤òºî¤ë¶÷ÏÃºî²È¡¢¤²Î¼ê¡¢¥¼«Á³¤ä¼«Ê¬¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¦Ã»²Î¤òºî¤ë²Î¿Í¡¢§¥Ý¥¤¥ó¥È½¸¤á¡Ê¥Ý¥¤³è¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
