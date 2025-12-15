ビーコン式で解く！　TOEIC(R) の文法・語彙難問ドリル　 -- 語法問題（2）【ラジオビジネス英語】

TOEIC® L&RテストのPart 5では、4択の穴埋め問題形式で文法や語彙の知識が問われます。ハイスコアを獲得するには、上級者の苦手なポイントに的を絞った難問対策が有効です。英語力の底上げとスコアアップが同時に実現できるビーコン式メソッドで、ハイスコアを達成させましょう。



今回取り上げるのは、動詞や名詞などの用法が問われる語法問題。前回の（1）では、動詞の語法を中心に学習しました。（2）となる今回は、名詞の語法や、both A and B のようなペア表現が問われる問題の対策をしていきましょう。名詞の可算・不可算や単数・複数、また頻出のペア表現を整理して覚えておくことが大切です。

「語法問題」（2）

次の英文の空所に入る最も適切なものを(A)～(D) から1つ選びましょう。

※英文の訳と解答解説は、問題3の後に掲載しています。

１．To apply for the advertised marketing position, candidates must meet a few -------.



(A) criteria

(B) feedback

(C) permit

(D) portfolio





2. ------- taking pictures nor drawing sketches of artworks is allowed at OrionSky Art Museum.



(A) Not only

(B) Neither

(C) Either

(D) Between

3. Mr. Yoshino made his presentation ------- comprehensive that most attendees were able to understand without any prior knowledge.



(A) both

(B) whether

(C) even

(D) so

英文の訳と解答解説

1. 正解（A）

掲載されているマーケティング職に応募するためには、応募者はいくつかの基準を満たしていなければなりません。

解説 空所の直前にある語句に注目。a fewは「少しの」という意味を表し、可算名詞の複数形を修飾することができる。(A)のcriteriaは、可算名詞criterion「基準」の複数形。(A)を空所に入れると、meet a few criteria「いくつかの基準を満たす」という意味になり文意が通る。よって、(A)が正解。語尾に(e)sがつかない可算名詞の複数形の例として覚えておきたい。

(C)「許可証」と(D)「作品集、ポートフォリオ」は可算名詞の単数形。(B)「意見、感想」は不可算名詞。





2. 正解（B）

OrionSky美術館では、美術作品の写真を撮ることやスケッチをすることはいずれも許可されていません。

解説 空所は文頭にあり、選択肢にはペア表現として使われることの多い語句が並んでいる。ここで、空所の後ろにnorという語があることに注目。(B)のNeitherは、neither A nor B で「AもBも～ない」という表現になる。空所に(B)を入れると、Neither taking pictures nor drawing sketches of artworksのかたまりで文の主語となり、「美術作品の写真を撮ることもスケッチをすることも許可されていない」という意味を表す文となる。文意が通るので、(B)が正解。

(A)はnot only A but (also) B「AだけでなくBも」の形で使われる。(C)はeither A or B「AかBのどちらか」、(D)はbetween A and B「AとBの間」という表現を覚えておこう。





3. 正解（D）

ヨシノさんが行ったプレゼンテーションはとても網羅的だったので、ほとんどの出席者は事前知識なしで理解することができました。

解説 Mr. Yoshinoが文の主語、madeが述語動詞、his presentationが目的語である。空所はその後ろにあり、空所のさらに後ろには、形容詞のcomprehensiveとthat節が続いていることに注目。(D)のsoはthatと結び付き、so ～ that ...で「～なので…」という表現になる。空所に(D)を入れると、文全体で「ヨシノさんが行ったプレゼンテーションはとても網羅的だったので、ほとんどの出席者は事前知識なしで理解できた」という意味を表すことになり、文意が通る。よって、(D)が正解。

(A)はboth A and B「AもBも両方」、(B)はwhether A or B「AかBか、AであろうとBであろうと」という表現を覚えておこう。(C)「さらに」は副詞で、形容詞の前に置くことはできるものの、基本的に比較級を修飾するためここでは不適切。



Media Beacon (メディアビーコン)

1999年創業。語学に特化した教材制作会社。TOEIC®、英検®、TOEFL®をはじめとする英語の資格試験から、子供英語、中学・高校英語、英会話、ビジネス英語まで、英語教材全般の執筆・制作を幅広く行う。著書に『TOEIC® L&R TEST ハイスコア獲得最強英単語』（ベレ出版）、『TOEIC® L＆R TEST Part5＆6の鬼退治』（Gakken）などがある。YouTube「ビーコン イングリッシュ チャンネル」・公式LINEにて、英語学習に役立つ情報を配信中。

■「NHKテキスト ラジオビジネス英語 2026年1月号」より

■文 Media Beacon