【梅の花福袋】人気の冷凍食品「豆腐しゅうまい」や「かにしゅうまい」を中心にセット、全2種を販売

梅の花グループは12月12日、「湯葉と豆腐の店 梅の花」が手がけるテイクアウト専門店「梅の花テイクアウトショップ」で販売する、2026年の福袋について発表した。

「梅の花福袋」として、人気の冷凍食品「豆腐しゅうまい」と「かにしゅうまい」を中心に、惣菜をセットした全2種を展開。2026年1月1日から「梅の花テイクアウトショップ」全店にて、数量限定で販売する(一部店舗を除く)。

〈「梅の花福袋」概要〉

2種の福袋にはいずれも、「豆腐しゅうまい」と「かにしゅうまい」をセット。そのほか、「豆腐ハンバーグ」や「湯葉揚げ」、「生麩田楽」などを組み合わせているという。ラインアップは以下の通り。

◆「梅の花福袋〈2000〉」税込2,160円

「梅の花福袋〈2000〉」

◆「梅の花福袋〈3000〉」税込3,240円

「梅の花福袋〈3000〉」

【販売期間】2026年1月1日〜3日

※販売日は各店舗所在施設の営業開始日に準ずる

【対象店舗】全国の「梅の花テイクアウトショップ」 ※一部店舗を除く

〈梅の花テイクアウトショップについて〉

1986年に福岡で開業した「湯葉と豆腐の店 梅の花」で人気の豆腐や湯葉料理を、家庭で楽しめるよう展開しているテイクアウト専門店。関東には1993年に進出。日本各地の百貨店や量販店、駅ナカなどに出店している。豆腐のほか、大豆素材を使った「豆腐しゅうまい」や「湯葉揚げ」といった惣菜や弁当などを提供。

