【はま寿司】タイラ貝税込110円、高級魚のキンキが税込319円など、期間限定商品を販売【12月16日〜】

100円寿司チェーン「はま寿司」は、12月16日から期間限定商品を全国の店舗で販売する。ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。

◆「たいら貝」110円

程よい歯ごたえと旨みが楽しめる「たいら貝」の握り。

◆「黄金カレイフライ(タルタルソース)」176円

ふわっと柔らかな身で上品な味わいの「黄金(こがね)カレイ」をサクサクのフライに仕立てた。

◆「きんき」319円

至福の一貫シリーズ。脂のりが良く上品な甘みの高級魚「きんき」を握りにした。

◆「まぐろカマの照り焼き風」748円

マグロの強い旨みが詰まった希少部位“カマ”を甘辛い特製ダレで味付けした。

〈フェア開催を記念したキャンペーンも〉

また、はま寿司公式Xでは、12月17日23:59までの間、フェア開催を記念したキャンペーンを実施している。

はま寿司公式Xアカウントをフォローし、「#はま寿司旨ねたこれ食べる」と「食べたいネタ」を付けて引用ポストすることで参加。抽選で合計40人に、はま寿司で使える『お食事ご優待券5,000円分』が当たる。

はま寿司 5,000円分の食事優待券が当たるキャンペーン