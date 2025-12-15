いつか言われてみたい！女の子が夢見ている告白のセリフ９パターン
気持ちに少し迷いのある女の子も、男性から理想の告白を受ければ、心がグラっと動くかもしれません。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、「『いつか言われてみたい！！』と夢見ている告白のセリフ」を教えていただきました。
【１】海に向かって「○○が好きだー！」と絶叫しながらの告白
「ちょっとクサいけど、自分のためにやってくれるなら別！」（２０代女性）というように、ドラマのように大げさな告白に憧れている女の子は多いようです。周りに人がいないことを確認して、女の子が赤面するくらいの大声で告白するといいでしょう。
【２】「好きだ！ 付き合ってほしい」とストレートな告白
「わかりやすい告白が一番だと思う」（２０代女性）というように、凝った告白よりもストレートなもののほうがいいという女の子もいます。気の利いた告白のセリフが浮かんでこないときは、飾らずに想いを伝えたほうがいいのかもしれません。
【３】「めっちゃ好きやねん！！ 俺の彼女になって」と関西弁での告白
「ノリが良くて大好きだし、なんか男らしい」（２０代女性）というように、関西弁での告白に憧れている女の子もいます。ただし、関西に縁もゆかりもない人が使うと、イントネーションが微妙に違ってしまい、違和感のある告白になってしまうかもしれません。
【４】「もうダメ、我慢できん。俺、お前のこと好きだわ」と気持ちをおさえきれずに告白
「彼氏がいても、こんな告白されたらヤバいかも…」（２０代女性）というように、男性が気持ちをおさえていたことに気づき、グラッとくるようです。付き合いの長い女友達やほかの男性を好きな女の子など、禁断の恋に近いシチュエーションだとより胸に刺さるかもしれません。
【５】「お前がそばにいない人生なんて考えられない」と人生に欠かせない存在だという告白
「『人生』という言葉が入ると、重みが違ってくる」（３０代女性）というように、一生のパートナーとして見られたいという女性もいます。お互いに好きだけれど、学校や仕事の都合で離れ離れになる可能性もあるというシチュエーションだとより心に響きそうです。
【６】「今日から俺の女になれ」と王さまのような上から目線の告白
「ドＳの人が好きなので、強引さが必要」（２０代女性）というように、命令口調の告白にドキっとする女の子もいるようです。ただし、ある程度、女の子の好意を確認してからでないと、「何様のつもり？」と思われてしまうかもしれません。
【７】「もう、おまえじゃなきゃ、ダメなんだよ！」と声を絞り出しての告白
「三角関係のドラマのワンシーンみたい！」（２０代女性）というように、もだえるように告白してほしいという欲ぶかい女の子もいます。曖昧な態度をとっている女の子も、このセリフを聞けば心が動くかもしれません。
【８】スーツ姿で「結婚を前提に付き合ってください！」と超誠実な告白
「『結婚前提で…』というマジメな告白も一度は受けてみたい」（２０代女性）というように、結婚を意識したセリフに惹かれる女の子もいます。ただし、年齢・精神的にまだ若い女の子には、「ちょっと重すぎる…」（１０代女性）と思われるかもしれません。
【９】「世界中の誰よりも君のことが好きです」と目を見つめながらの告白
「真剣な目で言われたらパニックになりそう…」（１０代女性）というように、「世界で一番好き」と言われたいという女の子も多いようです。女の子が自分に気があるか確信を持てないときは、想いの強さで押し切ってしまいましょう。
ほかにも、「女の子はこんな告白に憧れている」という意見があれば教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（外山武史）
