脈ありっぽい女性が「一度目の誘い」でOKしない理由９パターン
すでにいい雰囲気になりつつあり、こちらに好感を抱いてくれていそうなのに、デートの誘いにはなかなか応じてくれない…。そんな女性の不思議な態度に戸惑った経験のある人は少なくないでしょう。明らかに好感触なのにすんなり誘いにOKをくれない女性の真意とは、いったい何なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「脈ありっぽい女性が『一度目の誘い』でOKしない理由」をご紹介します。
【１】断ったときの反応次第で本気かどうかを判断したいから
「一度断ったぐらいであきらめるなら、それだけの思いだってこと」（10代女性）など、誘いを断ったあとの態度で本気度を見極めようとしているパターンです。懲りずに粘り強く誘い続けると、そのうち「イエス」を引き出せるかもしれません。
【２】「落とせそうで落とせない」と思わせて本気にさせたいから
「軽い気持ちで誘われたら、ガツンと断って闘志に火を点けさせたい」（20代女性）というように、男性の本気を引き出すために、あえて誘いを断る女性もいます。真剣に付き合いたいと思う女性であれば、愛情を試されても真っ向から突っ込んでいくしかないでしょう。
【３】すぐに誘いに乗らないほうが「大人の女」っぽいから
「受け身ばかりじゃつまらない。いい男がいたらこっちから誘いたい」（20代女性）など、自分のほうが一枚上手であることを誇示するために、一度目の誘いにはつれない態度を取るパターンです。押してもなびかない女性は、こちらが引いて出方を待つくらいがちょうどいいかもしれません。
【４】小悪魔な自分を周囲に見せつけたいから
「男の人を振り回していると、何か楽しくって」（10代女性）など、男性を手玉に取る自分を演出するため、すぐにはデートに応じないケースです。彼女の知らない「渋いデート」「大人なスポット」を提案するなど、一歩上を行く経験値をアピールできたら、興味を持ってもらえるでしょう。
【５】自分に自信がなくて、尻込みしているから
「私がデート相手で本当にいいの？と思ってしまうので…」（20代女性）というように、恋愛経験が少ない女性は、自分に自信が持てず引け目を感じてしまうこともあるようです。強引に迫っても引かれるだけなので、まずは時間をかけて信頼関係をはぐくみましょう。
【６】理想が高すぎて、妥協すべきか迷っているから
「まだ素敵な男性が現れそうだから、デートに踏み切っていいものか迷ってる」（10代女性）など、理想の高さから優柔不断になってしまう女性もいるようです。この場合は、「デート」を意識させるような誘いより、「みんなでゴハン」あたりから徐々に親しくなるのが近道になりそうです。
【７】じらすことで、駆け引きで優位に立ちたいから
「デートに誘われるのは久しぶりなので、ちょっと恋愛っぽいやりとりを楽しんでみたいだけなんです」（20代女性）など、単にラブゲームがしたいという女性もいます。繰り返し誘ったあとにじらすなど、臨機応変に接すると、相手の気持ちはますます盛り上がるかもしれません。
【８】過去の恋愛を引きずっていて、まだ吹っ切れていないから
「失恋が辛すぎて…もうしばらく恋愛はしたくない」（10代女性）など、手痛い失恋の経験から、男性とのデートをためらう女性もいるようです。まだ傷が深いうちは、あの手この手で誘ってもOKをもらえる可能性は低いので、焦らずに大きな愛で包み込んであげましょう。
【９】安易にOKして軽い女だと思われたくないから
「いい人だとは思うけど、出会ってすぐのデートはちょっと…」（20代女性）など、まずは打ち解けた関係になってからデートに誘ってほしいという女性もいます。やみくもに誘い出そうとするよりも、マメにLINEを送るなど、きめ細かくフォローしたほうが、この手の女性には響きそうです。
誘ってほしいはずなのになぜかイエスをくれない女性の言動には、男性には想像もつかない意図が秘められていることもあるようです。「また違った誘い方ができる」とポジティブに捉え、粘り強く自分の魅力をアピールしてみてはいかがでしょうか。（佐々木正孝）
「一度断ったぐらいであきらめるなら、それだけの思いだってこと」（10代女性）など、誘いを断ったあとの態度で本気度を見極めようとしているパターンです。懲りずに粘り強く誘い続けると、そのうち「イエス」を引き出せるかもしれません。
【２】「落とせそうで落とせない」と思わせて本気にさせたいから
「軽い気持ちで誘われたら、ガツンと断って闘志に火を点けさせたい」（20代女性）というように、男性の本気を引き出すために、あえて誘いを断る女性もいます。真剣に付き合いたいと思う女性であれば、愛情を試されても真っ向から突っ込んでいくしかないでしょう。
【３】すぐに誘いに乗らないほうが「大人の女」っぽいから
「受け身ばかりじゃつまらない。いい男がいたらこっちから誘いたい」（20代女性）など、自分のほうが一枚上手であることを誇示するために、一度目の誘いにはつれない態度を取るパターンです。押してもなびかない女性は、こちらが引いて出方を待つくらいがちょうどいいかもしれません。
【４】小悪魔な自分を周囲に見せつけたいから
「男の人を振り回していると、何か楽しくって」（10代女性）など、男性を手玉に取る自分を演出するため、すぐにはデートに応じないケースです。彼女の知らない「渋いデート」「大人なスポット」を提案するなど、一歩上を行く経験値をアピールできたら、興味を持ってもらえるでしょう。
【５】自分に自信がなくて、尻込みしているから
「私がデート相手で本当にいいの？と思ってしまうので…」（20代女性）というように、恋愛経験が少ない女性は、自分に自信が持てず引け目を感じてしまうこともあるようです。強引に迫っても引かれるだけなので、まずは時間をかけて信頼関係をはぐくみましょう。
【６】理想が高すぎて、妥協すべきか迷っているから
「まだ素敵な男性が現れそうだから、デートに踏み切っていいものか迷ってる」（10代女性）など、理想の高さから優柔不断になってしまう女性もいるようです。この場合は、「デート」を意識させるような誘いより、「みんなでゴハン」あたりから徐々に親しくなるのが近道になりそうです。
【７】じらすことで、駆け引きで優位に立ちたいから
「デートに誘われるのは久しぶりなので、ちょっと恋愛っぽいやりとりを楽しんでみたいだけなんです」（20代女性）など、単にラブゲームがしたいという女性もいます。繰り返し誘ったあとにじらすなど、臨機応変に接すると、相手の気持ちはますます盛り上がるかもしれません。
【８】過去の恋愛を引きずっていて、まだ吹っ切れていないから
「失恋が辛すぎて…もうしばらく恋愛はしたくない」（10代女性）など、手痛い失恋の経験から、男性とのデートをためらう女性もいるようです。まだ傷が深いうちは、あの手この手で誘ってもOKをもらえる可能性は低いので、焦らずに大きな愛で包み込んであげましょう。
【９】安易にOKして軽い女だと思われたくないから
「いい人だとは思うけど、出会ってすぐのデートはちょっと…」（20代女性）など、まずは打ち解けた関係になってからデートに誘ってほしいという女性もいます。やみくもに誘い出そうとするよりも、マメにLINEを送るなど、きめ細かくフォローしたほうが、この手の女性には響きそうです。
誘ってほしいはずなのになぜかイエスをくれない女性の言動には、男性には想像もつかない意図が秘められていることもあるようです。「また違った誘い方ができる」とポジティブに捉え、粘り強く自分の魅力をアピールしてみてはいかがでしょうか。（佐々木正孝）