佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



12月15日（きょう）から年賀状の受け付けが始まります。いよいよことしも残りわずかですね。12月も後半に入りますが、この先は12月とは思えないような気温になりそうです。



「週間最高気温」

火曜日以降、日中の気温はこの時期としてはかなり高くなります。特に今週末土曜日は福岡市で19℃と、11月上旬から中旬並みの陽気です。ただ、朝は冷え込みますので、体調管理にご注意ください。



「最高気温はどうなのか？」

15日（月）は、福岡市の最高気温が11℃とこの時期らしい寒さになりそうです。そのほかの各地も11℃前後で、平年並みか少し低いくらいでしょう。



「天気の予想」

午前中は雲が広がる所もだんだんとれてきて、午後は日差しが戻るでしょう。朝は小雨がぱらついた所も、日中は雨が降ることはないでしょう。午前を中心に風が強めに吹くので、洗濯物を外に干す際はしっかり留めておきましょう。



「なのか間予報」

水曜日には広い範囲で雨が降りますが、雨脚はそれほど強くないでしょう。この先は気温の変化が大きくなるため、注意が必要です。