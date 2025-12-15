この先は、暖かい空気が流れ込みやすくなります。21日頃は全国的に天気が崩れますが、降るものは北海道でも雨の所が多くなるでしょう。路面状況の悪化など、注意が必要です。

16日(火)〜22日(月) 高温傾向 21日頃は全国的に本降りの雨

低気圧と高気圧が交互に通過するでしょう。低気圧が日本の北を通ることが多く、南から暖かい空気が入りやすい状況になります。

このため、全国的に高温傾向で、ピークは21日から22日頃。広範囲で11月並みの気温となるでしょう。





期間の中頃までは、晴れる所が多く、雨や雪は降っても一時的。全国で天気が崩れるのは「21日〜22日午前」です。各地で本降りの雨となり、東北や北海道でも雪ではなく「雨」の所がほとんど。積もった雪が解けてシャーベット状になったり、大きな水たまりができたりと、路面状況が悪くなりそうです。また、屋根からの落雪にも十分な注意が必要です。

23日(火)〜28日(日) 天気が短い周期で変化 25日頃は再び雨雲広がる

天気が数日の周期で変わるでしょう。

24日の後半から25日にかけては、前線が通過する見込み。

活発な雨雲が、西日本から東日本、東北へと次第に移り、北海道は湿った雪または雨となるでしょう。現時点の予想では、雨や雪の時間は短いものの、降り方の強まる所がありそうです。

26日と27日は晴れのエリアが広がります。28日は西日本と北日本で雨や雪が降るでしょう。



気温は全国的に平年並みか高めの予想。この期間も、極端な寒さはなさそうです。