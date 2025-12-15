南海、広島、巨人で２０年にわたって活躍した捕手の西山秀二さん（５８）は、９４年にプロ入り後初めて規定打席に到達しベストナインとゴールデングラブに輝いた。球界を代表する捕手だったヤクルト・古田敦也選手の牙城を崩しての受賞は、広島の先輩捕手である達川光男氏の後継者として周囲に自身を認めさせる転機となった。９６年には球団初の捕手での打率３割にも到達し２度目のタイトルも獲得したが、悪いクセも顔をのぞかせたという。

◇ ◇

新監督に就任した三村敏之氏から「俺はドラフト１位の瀬戸を使う。おまえを使う気はない」と宣言された西山さんは奮い立った。キャンプ、オープン戦で瀬戸輝信捕手との争いを制し、９３年に続き２年連続して開幕スタメンの座をつかんだ。

ただ開幕の巨人戦では北別府学投手がＫＯされて惨敗。２戦目も川口和久投手が一発に沈み連敗スタートとなった。２カード目のヤクルト戦では、死球を受け激高したクラーク選手が佐々岡真司投手に暴行して退場となるなど波乱含みのシーズンとなった。

翌１４日の同カードでは、球界を代表する捕手の古田選手がアクシデントに見舞われた。

前田智徳選手のファウルチップを右人さし指に受けて骨折。長期離脱を余儀なくされたのだ。

「古田さんには申し訳ないんですけど、ここはチャンスやと他球団の捕手も誰もが思ったと思うんですよ。ここで一番の成績を残したら、規定打席にいって、ある程度の打率を残したらタイトルを取れるぞと」

当時のギラついた内面を吐露した。

全治１カ月以上の診断を受けた古田捕手は６月半ばに復帰したが、故障後は打撃不振に陥るなど成績は振るわず、試合出場数も７６試合にとどまった。

シーズン序盤から苦しんだ広島は６月まで最下位に沈んだが、徐々に盛り返し９月には優勝争いに加わるまでに。最終的には３位に終わったが、西山さんは攻守で奮闘し、自己最多の１２６試合に出場、初めて規定打席に到達して打率・２８４を残した。

「必死でしがみつきましたね。それでなんとか結果を残すことができた。他球団のキャッチャーよりもいい成績を残せたんです。それでベストナインとゴールデングラブの両方を獲ることができた。これでようやく、周りがある程度、達川さんの後継者として認めてくれたんです」

９２年を最後に引退した達川さんの後を受け、翌年に正捕手として起用されたが、常に達川さんと比較され続けた。そんな呪縛からやっと解き放たれた。

２年後の９６年にも西山さんは１２４試合に出場し規定打席に到達。打率・３１４とリーグ８位の高打率を残した。規定打席に到達しての打率３割は球団史上初の快挙だった。

「規定打席に到達したのはこの２回やから。それで２回ともタイトルも獲れたから“高打率”よね」

９４年に続き、９６年もベストナインとゴールデングラブをＷ受賞。９４年は古田選手の故障離脱という状況下だったが、９６年は堂々とわたりあってのタイトル獲得。「古田さん一強時代の９０年代、それを阻止したね」と胸を張る。

しかし、成績を残すと悪いクセが顔を出したという。

「ちょっとええ結果が出たら気を抜いてしまうんです。それがまた俺の持ち味でもあんねんけど。結果が出たらほっとして、オフはそれなりに自由に遊んで…。そしたら次の年は全然ダメで。だから成績がいい年と悪い年を繰り返してるんです」

苦笑しつつ振り返った通り、初タイトルを獲得した翌年の９５年、成績は落ち込み、瀬戸捕手の後塵を拝すなど活躍は隔年に。「基本、ぼんくらなんですよ」。西山さんは自虐気味につぶやいた。

（デイリースポーツ・若林みどり）

◇西山秀二（にしやま・しゅうじ）１９６７年７月７日生まれ。大阪府出身。上宮高から１９８５年のドラフト４位で南海に入団。８７年のシーズン途中で広島にトレード移籍。９３年に正捕手となり９４、９６年にはベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。広島の捕手として初めて規定打席に到達して打率３割をマーク。２００５年に巨人に移籍し、その年に引退。プロ在籍２０年で通算１２１６試合、打率・２４２、５０本塁打、３６盗塁。巨人、中日でバッテリーコーチを務めた。