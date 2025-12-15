お笑いタレント有吉弘行（51）が14日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」で初審査員を務めた霜降り明星の粗品について言及した。

粗品は3月の「ytv漫才新人賞決定戦」に続いて2度目の賞レースの審査員で話題を独占。辛口ながらも芸人に向き合った長尺の講評が話題となっていた。

有吉は「昨日（13日）はTHE Wですか？ ニッチェが優勝したんだよね」と前置きした上で「粗品が審査員。頑張っていただいて」と切り出した。

続けて「とにかく粗品はダチョウ倶楽部のことさえ一生懸命やってくれればね。あとはもう我々にとっちゃは、ま、別にどうやろうとも大丈夫なんですけど。とにかくダチョウ倶楽部のことだけお願いします」と語った。

有吉は粗品とダチョウ倶楽部の肥後克広と寺門ジモンの関係に熱視線を送り続けている。4人は8月7日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」の企画「ダチョウ倶楽部を考えよう2025」で共演。粗品は肥後、寺門とそれぞれロケを行い、爆笑を誘った。

さらに粗品は自身のユーチューブで収録を振り返り「言うたらめちゃくちゃイジられたんよ。イジられてもみくちゃになって、嫌がりながらダチョウ倶楽部さんと一緒にギャグをして。スベって。『なんやねん！』って。キレたりとか。最後、熱湯風呂入ったりとか俺が。何かそういうのをして結構よくて」と手応えを口にしている。その後、ダチョウ倶楽部の2人からは粗品へのライブ開催のラブコールが行われている。