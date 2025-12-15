お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんの妻・モデルの蜂谷晏海さんが自身のインスタグラムを更新し、第2子となる男の子を出産したことを報告しました。



【写真を見る】【 井戸田潤 ＆ 蜂谷晏海・夫妻 】 第２子男児の誕生を報告 「4人で迎えるクリスマス。サンタさん最高のプレゼントをありがとう」





インスタグラムでは、井戸田潤さん・蜂谷晏海さん夫婦の連名で喜びのコメントを公表し「2025年12月14日、本日の朝8時30分頃 第二子となります、男の子を出産いたしました。」と、報告。



続けて「母子共に健康です。」と、綴りました。







そして「4人で迎えるクリスマス。サンタさん最高のプレゼントをありがとう。」と、記しました。

インスタグラムでは「いつも以上に忙しくなる年末年始、それもまた楽しみです。今後ともあたたかく見守っていただけると幸いです。」と、その思いを綴っています。





井戸田さんと蜂谷さんは2022年9月5日に結婚を発表し、24年4月16日に第1子の妊娠を公表。

2024年7月に第1子となる男児が16日に誕生したことを発表していました。









【担当：芸能情報ステーション】